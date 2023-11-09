你哪位？他想祭拜往生者喪家不肯 打他一頓還砸車

台南市南區發生因祭拜往生者爭議打架，警方快到部隊到場控制2名涉案男子。記者黃宣翰／翻攝 台南市南區國民路昨天深夜11點多發生砸車打傷人糾紛，警方接獲報案後出動快打部隊6分鐘到場，發現2名陳姓男子涉嫌分持磚塊、棍棒砸毀黑色轎車，駕駛黑車黃姓男子臉及手也被打傷，當場逮捕2名陳男。據了解，這起糾紛源自2名陳姓男子不滿家人都不認識的黃姓男子，多次到殯儀館要祭拜他們過世親人，甚至要求觀看死者遺容，一氣之下才動手，警詢被後依傷害、毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。

昨天深夜11點多，民眾報案稱於位於台南市南區國民路上有打架案件。市警六分局獲報後立刻出動快打部隊約10名警力趕往現場，到場發現27歲陳姓和24歲陳姓男子在毆打49歲黃姓男子，警力立即以強制力壓制，逮捕動手打人2名男子並移送法辦。

據了解，雙方在殯儀館內，因祭拜往生者問題起衝突，黃多次要向陳家過世親人祭拜，陳家人都表示不認識黃，黃甚至要求要看死者遺容，黃後來駕黑車離開，陳男不滿駕車從殯儀館尾追到國民路上，將黃車攔下，其中2名陳姓男子分別以磚塊、棍棒攻擊、毀損黑車。

警方接獲報案後，啟動快打部隊迅速到場後立即逮捕現場2名動手男子，黃被打傷後驚魂未定，語無倫次，送醫驗傷後對2名陳姓男子提告。警詢後將傷害、毀損罪嫌依法移請台南地檢偵辦。