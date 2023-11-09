影／砸65萬高獲利看得到吃不到 高雄女子慘被耍...報警逮車手

高雄29歲洪姓女子今年8月見IG網路廣告，吹捧高獲利產品買賣有賺頭，好奇加入該投資群組申辦會員，但事後洪女發現，系統雖顯示獲利，自己居然沒有領出錢的主控權，驚覺上當受騙趕緊報警，配合警方佯裝有意投資交付現金，將22歲陳姓男車手逮捕送辦。

岡山分局指出，林女報案時供稱網路認識暱稱「寧安」的網友，詢問她是否有意願投資加入「MERRYLAND」網站成為會員。該網友宣稱，網站上高獲利商品買賣，為合法交易，讓洪女躍躍欲試。

洪女說，第一次投資65萬，短短一天，就獲利多筆1至3萬多元款項，但當她想要領出獲利時，客服人員卻表示，需繼續投資才可領出，洪心想，居然得無止盡投資，還無法出金領錢，「看得到，卻拿不到！」讓她深覺可疑，才向警方報案。

本周一下午6時許，洪女配合警方在岡山區某間咖啡店，約出該詐騙網站的陳姓男車手前來取款，而岡山員警多人喬裝顧客，全待在咖啡店等待遠從屏東北上高雄取款的陳男出現。