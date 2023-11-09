趁男同事低頭掃地 台南男調酒師摸臀驚呼「好翹」被判拘役

台南地院認為，無論是異性或同性間，臀部均非我國一般正常社交禮儀下，所得任意碰觸身體部位，認胡男犯性騷擾罪，處拘役30日。圖／本報資料照 台南某餐酒館胡姓男調酒師去年底深夜打烊時，趁外場男同事低頭掃地不備之際，自身後伸手觸摸臀部1次，直呼「哇，好翹」，男同事因此情緒焦慮、低落求診並報警，胡說，提醒對方要借過。法官認無論是異性或同性間，臀部均非任意碰觸身體部位，認他犯性騷擾罪，處拘役30日。

胡否認性騷擾，他辯稱，當時正從對方後方走過去，對方背對他，他只是要提醒對方，他要走過去。律師說，依當事人警詢時陳述，胡有喝一點酒，當事人認胡是在開玩笑，因為胡拍那一下很嘻鬧，顯見當事人也認胡是玩鬧行為，使其心生不悅與芥蒂，胡所為與性或性別無關。

男同事指出，去年12月29日0時許，那時他們在整理，在最後收尾時，當時他在拖地，突然被觸碰右臀部，肉最多的地方並說「哇，好翹」。事後，他因患有焦慮不安、情緒低落及失眠等症狀前往診所就診，並報警究辦。

然而，胡表示，當時是要將衣服放在對方左手邊的沙發區。院方勘驗現場監視器畫面，「4秒時胡拿著深色衣服從吧台走到對方後面，在9秒許站在對方身後，觸摸其臀部一下，再走回吧台，此時胡的手上已經沒有衣物」。

且胡經過對方身後時，對方並未擋住其去路，又胡放置衣服至沙發後折返回吧台的過程時間極為短暫，對方是否有可能在後退時與胡發生碰撞，令人懷疑；況若胡是擔憂對方可能在後退時與其發生碰撞，則其出言警告即可達到目的，或以手碰觸肩膀或背部即可，並無碰觸對方臀部的必要。

台南地院審理時，法官詢問，「如果你平常在外面走路，遇到陌生人，他也是處於後退可能要撞到你的狀態，你會如何提醒他？你會摸他的屁股嗎？」胡回答，出聲告訴他，不會，因為是陌生人。

胡也說，與對方平日僅公事往來，沒有何私交，平常沒有跟對方聊天、不會聊私事；平常與對方也會開玩笑，與同事有肢體間的打鬧。

台南地院認為，無論是異性或同性間，臀部均非我國一般正常社交禮儀下，所得任意碰觸身體部位。是趁他人未注意而不及抗拒之際，徒手觸摸他人臀部，實屬親密且帶有性含意、暗示挑逗、調戲舉動。

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