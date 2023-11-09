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影／陸船越界捕魚蛇行 台中海巡登檢押回13人漁獲當場海拋
苗栗通霄外海昨天有一艘陸船越界捕魚還蛇行，台中海巡隊派艇強勢登檢，押回1船13人，漁船上漁獲都當場海拋。
昨天早上8點41分，第三（台中）海巡隊線上巡防艇PP-10035艇執行海上巡邏勤務時，在通霄外海20浬處海域(24°41N、120°21E）發現1艘大陸漁船越界作業，立即廣播請其停船受檢，多次鳴笛廣播後，漁船拒不停船並加速蛇行逃逸。
海巡人員冒著風浪危險緊追，當時海象最高達9級、浪高達3米，最後成功強靠登檢，經登檢後清查計有陸籍康姓船長等13名男子，鐵殼船體約230噸，船上未發現豬肉製品，漁獲約250公斤都依法海拋。
漁船非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及其施行細則第42條之規定，由第三海巡隊PP-10035艇將「閩」船及船長、船員等13員全數押返台中港海巡基地碼頭偵辦。
第三海巡隊表示，中部海域時有大陸漁船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦船艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。民眾若發現海上任何不法，請撥打海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。
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