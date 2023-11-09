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國3南下香山路段7大小車連環撞 「紫爆」回堵5公里到新竹

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國3南下香山路段7大小車連環撞 「紫爆」回堵5公里到新竹

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

國3南下108公里處7車追撞事故，目前僅剩內側可通行。圖／取自1968網站
國3南下108公里處7車追撞事故，目前僅剩內側可通行。圖／取自1968網站

（9:15更新）

事故車輛已拖吊完畢，也完成路面清理。不過，這起事故發生在上班尖峰時段，造成新竹系統-茄苳南向路段紫爆，車速只有10公里。高速公路局說，事故造成回堵5公里，請用路人小心駕駛。

（8:55更新）

國3南下108公里處靠近香山交流道，上午8時5分的7車追撞事故，目前僅剩內側可通行。國3南下茄苳至香山路段車速不到20公里。

（8:15更新）

根據警廣即時路況，國道3號南下166.4公里處過大甲交流道，上午8時3分有1輛聯結車爆胎，已緊急封閉外側車道和路肩，有工程車在後面戒護。

另外，國3號南下108公里處靠近香山交流道，上午8時5分在內側和外側兩線車道，有5輛自小客車、1輛大貨車、1輛小貨車發生追撞事故，導致全線壅塞中。

國道3號南下166.4公里處過大甲交流道，上午8時3分有1輛聯結車爆胎，已緊急封閉外側車道和路肩，有工程車在後面戒護。圖／取自1968網站
國道3號南下166.4公里處過大甲交流道，上午8時3分有1輛聯結車爆胎，已緊急封閉外側車道和路肩，有工程車在後面戒護。圖／取自1968網站
國3號南下107公里處靠近香山交流道，上午8時5分在內側和外側兩線車道，有5輛自小客車、1輛大貨車、1輛小貨車發生追撞事故，導致全線壅塞中。圖／取自1968網站
國3號南下107公里處靠近香山交流道，上午8時5分在內側和外側兩線車道，有5輛自小客車、1輛大貨車、1輛小貨車發生追撞事故，導致全線壅塞中。圖／取自1968網站

車道 國道

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