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國3南下香山路段7大小車連環撞 「紫爆」回堵5公里到新竹
（9:15更新）
事故車輛已拖吊完畢，也完成路面清理。不過，這起事故發生在上班尖峰時段，造成新竹系統-茄苳南向路段紫爆，車速只有10公里。高速公路局說，事故造成回堵5公里，請用路人小心駕駛。
（8:55更新）
國3南下108公里處靠近香山交流道，上午8時5分的7車追撞事故，目前僅剩內側可通行。國3南下茄苳至香山路段車速不到20公里。
（8:15更新）
根據警廣即時路況，國道3號南下166.4公里處過大甲交流道，上午8時3分有1輛聯結車爆胎，已緊急封閉外側車道和路肩，有工程車在後面戒護。
另外，國3號南下108公里處靠近香山交流道，上午8時5分在內側和外側兩線車道，有5輛自小客車、1輛大貨車、1輛小貨車發生追撞事故，導致全線壅塞中。
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