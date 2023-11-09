快訊

向太怒批劉家昌「壞人」已絕交10多年 原因與甄珍無關

今注意空汙！冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

旅宿業要移工 立委打臉「鬼故事」：明明飆漲是缺奴工

陳零九也受害的加密貨幣JPEX吸金案 首席合夥人及幹部共2人聲押禁見

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，經投資人檢舉投訴，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處執行搜索9處，依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌，漏夜訊問張東穎等4人。訊後向法院聲押禁見張東穎及施姓幹部，劉5萬交保，牛請回。

JPEX官網顯示，JPEX數字資產平台（JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd）是一間持牌並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台，提供泰達幣、比特幣及以太幣等加密貨幣買賣服務，營運總部設於杜拜。

據了解，JPEX在台灣設有辦公室，但未辦理分公司登記，日前有投資人檢舉JPEX涉嫌吸金，調查局及金管會皆有接獲檢舉，交由北檢指揮偵辦。北檢昨天指揮台北市調查處執行搜索被告營業處及被告住居所等9處，晚間訊問張東穎、施、劉、牛等幹部共4人。

訊後，檢察官向法院聲押禁見張東穎及施姓幹部，諭知劉5萬交保，牛請回。

此外，擔任JPEX台灣區代言人的歌手陳零九同受波及，他曾表示自己也有投資，還因此損失了15%，檢調單位日前以證人身分約談陳零九後請回。

香港加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，香港警方已接獲逾2000人報案，涉款約港幣13億元，不少藝人亦被質疑涉案。

加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎。記者房荷庭／攝影
加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎。記者房荷庭／攝影

幹部 資產 香港

延伸閱讀

陳零九曾代言加密貨幣JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

男神來了！丁噹露屁股蛋開唱 他現身全場瘋了

「百分之一相對論」兩集花掉600萬 陳漢典被他嚇到

陳零九千萬代言費竟沒有全部入袋 真實財務狀況曝光了

相關新聞

陳零九也受害的加密貨幣JPEX吸金案 首席合夥人及幹部共2人聲押禁見

加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，經投資人檢舉投訴...

救護車鳴笛送發燒童就醫 學生沒禮讓 新北警：無法罰

新北市消防局昨天晚上協助一名發燒女童送醫，途中行經新莊區中正路與新興街口，一群學生未禮讓救護車先行，仍走在人行穿越道上，...

廣角鏡／追撞油罐車 小貨車駕駛燒死

四十五歲許男昨凌晨開小貨車經國道一號南下汐止路段，撞上前方張男駕駛的中油油罐車，小貨車起火燃燒，消防隊趕到約廿分鐘撲滅火...

苗栗三義綠色隧道遭濫倒 拘捕1人

苗栗縣三義鄉景點綠色隧道旁一條產業道路7月遭傾倒廢棄物阻斷，地方痛批誇張離譜，警方前天拘捕呂姓男子到案，查出他從無線電接...

台東鸞山螫人蜂又大又毒 捕蜂人：中華大虎頭蜂

新北市土城老人會遊客昨參訪台東鸞山部落「會走路的樹」景點遭蜂群攻擊，共11人被螫傷，2人一度意識不清、送醫急救後恢復，持...

高雄2騎士無號誌路口互撞 1人逃不過死劫1人重傷

高雄燕巢區中興路64巷口，今晚6時50分許發生一起機車互撞車禍，由於該路口並無號誌燈，也無監視器，警消到場時，21歲鍾姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。