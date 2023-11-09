陳零九也受害的加密貨幣JPEX吸金案 首席合夥人及幹部共2人聲押禁見
加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，經投資人檢舉投訴，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處執行搜索9處，依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌，漏夜訊問張東穎等4人。訊後向法院聲押禁見張東穎及施姓幹部，劉5萬交保，牛請回。
JPEX官網顯示，JPEX數字資產平台（JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd）是一間持牌並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台，提供泰達幣、比特幣及以太幣等加密貨幣買賣服務，營運總部設於杜拜。
據了解，JPEX在台灣設有辦公室，但未辦理分公司登記，日前有投資人檢舉JPEX涉嫌吸金，調查局及金管會皆有接獲檢舉，交由北檢指揮偵辦。北檢昨天指揮台北市調查處執行搜索被告營業處及被告住居所等9處，晚間訊問張東穎、施、劉、牛等幹部共4人。
訊後，檢察官向法院聲押禁見張東穎及施姓幹部，諭知劉5萬交保，牛請回。
此外，擔任JPEX台灣區代言人的歌手陳零九同受波及，他曾表示自己也有投資，還因此損失了15%，檢調單位日前以證人身分約談陳零九後請回。
香港加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，香港警方已接獲逾2000人報案，涉款約港幣13億元，不少藝人亦被質疑涉案。
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