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台東鸞山螫人蜂又大又毒 捕蜂人：中華大虎頭蜂

聯合報／ 記者徐白櫻張曼蘋／連線報導

捕蜂達人洪進昇說，這次攻擊人的蜂群是中華大虎頭蜂。記者徐白櫻／攝影
捕蜂達人洪進昇說，這次攻擊人的蜂群是中華大虎頭蜂。記者徐白櫻／攝影
新北市土城老人會遊客昨參訪台東鸞山部落「會走路的樹」景點遭蜂群攻擊，共11人被螫傷，2人一度意識不清、送醫急救後恢復，持續住院治療；新北市社會局長李美珍立即派員搭機南下，趕往醫院探視關懷，送上每人5千元慰問金。捕蜂達人說明蜂群是中華大虎頭蜂、又大又毒，人被螫到可能休克，十分危險。

新北土城老人會120人昨分2團參訪鸞山部落「會走路的樹」，上午10時許，多名遊客在距步道入口約50公尺處遭蜂群攻擊，一時間哀號聲四起，69歲王女及70歲盧女受螫後昏倒，眾人協助搬運、撤退到入口處。

「鸞山森林博物館」負責人阿力曼說，蜂螫事件發生後，派接駁專車將傷患送至派出所與救護車會合，送醫急救，9名傷者陸續出院，另2人急救後送醫、恢復意識，活動有保場地險及意外險，過去沒發生過蜂群攻擊事件，會負責到底。

農業處委託捕蜂達人洪進昇，昨到場發現攻擊蜂群是中華大虎頭蜂，藏身路旁樹木根部，洞口僅約50元硬幣大小，他先將虎頭蜂清出蜂巢，後封住出口；洪進昇說，若遇虎頭蜂，應保護頭部、快速往下風處逃離。

虎頭蜂 意識

延伸閱讀

影／鸞山部落攻擊遊客蜂群是牠 又大又毒的中華大虎頭蜂

台東虎頭蜂螫11人送醫無礙 消防局提醒勿拍打蜂隻

台東虎頭蜂攻擊傷及11人「會走路的樹」是著名私房景點

影／土城老人會50人遊鸞山博物館遭群蜂螫 11送醫2昏迷幸搶回一命

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