高雄2騎士無號誌路口互撞 1人逃不過死劫1人重傷

高雄燕巢區中興路64巷口，今晚6時50分許發生一起機車互撞車禍，由於該路口並無號誌燈，也無監視器，警消到場時，21歲鍾姓男子，鎖骨骨折、胸部疼痛，62歲李姓男子則是倒在地上，一動也不動，失去生命跡象，後經義大醫院搶救後，仍宣告不治；至於肇事原因，警方正調查釐清。

警方指出，李男騎車自巷口左轉中興路（西往北）時，不慎與沿中興路（北往南）直行的鍾男發生碰撞；其中李男送醫後經急救無效，鍾男則胸部等處受創，需開刀治療。