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高雄2騎士無號誌路口互撞 1人逃不過死劫1人重傷

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄燕巢區中興路64巷口，今晚6時50分許發生一起機車互撞車禍，由於該路口並無號誌燈，也無監視器，警消到場時，21歲鍾姓男子，鎖骨骨折、胸部疼痛，62歲李姓男子則是倒在地上，一動也不動，失去生命跡象，後經義大醫院搶救後，仍宣告不治；至於肇事原因，警方正調查釐清。

警方指出，李男騎車自巷口左轉中興路（西往北）時，不慎與沿中興路（北往南）直行的鍾男發生碰撞；其中李男送醫後經急救無效，鍾男則胸部等處受創，需開刀治療。

據悉，李、鍾二人皆是燕巢在地人，警方初步研判，肇事原因為李男左轉時未禮讓直行車先行，而鍾男行經無號誌路口未減速慢行；另鍾男經酒測後並無酒駕情形，李男則需等抽血檢驗後才能研判，至於詳細肇事情形，警方仍在調查當中。

高雄燕巢發生兩機車車禍事故，一死一傷。記者古和純／翻攝
高雄燕巢發生兩機車車禍事故，一死一傷。記者古和純／翻攝

監視器 義大 酒駕

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