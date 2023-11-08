到郵局匯138萬買特斯拉！她被通知少10萬 一查才知被行員「誤踢」進座位

高雄市一名陳姓女子上月底在中古車行看中一輛特斯拉，捧著從其他銀行領出的138萬2000元到鳳山區一間郵局匯款，行員點鈔時還催促「快下班了，請先填匯款資料」，陳因專心填單，未注意點鈔情形，後行員堅持少10萬，讓陳氣炸報警；隔天警方調監視畫面追查時，郵局坦承已查清是行員誤將10萬「踢」進桌下未發現，對此疏失深感歉意，已將錢歸還陳女。

鳳山警分局警方指出，10月30日傍晚，陳姓女子到文山派出所報案，指當天稍早前到鎮北郵局匯款138萬2000元準備買特斯拉，因匯款時，行員說快下班了，因此請她先寫匯款單，行員會幫忙點鈔。

陳女向警方表示，當時她忙著寫匯款單，未注意行員在點鈔，沒想到，行員點完鈔後，直接告訴她只有128萬2000元，少了10萬元；她向行員表示，「不可能」，因為整筆錢是從其他銀行領出，還整束捆好，原封不動就帶到郵局匯款，但行員仍堅持少10萬元。

她當下要求郵局調監視器查看也被拒絕，行員還指稱除非她報警，請警方來查，她因此到派出所報案，希望警方協助調查，找出憑空消失的10萬元。陳除報案外，也寫email寄給郵局總局說明10萬元消失的過程，控訴郵局人員態度消極。

警方表示，因陳女報案，有開立報案單給對方，隔天到郵局準備調閱監視器追查事發原因時，郵局人員說，郵局內部自己調閱監視畫面後，錢已找到了；據了解，是郵局人員點鈔時，誤將一綑掉在地上的10萬元現鈔不小心踢進桌子底下，未發現，才以為陳女帶的現金少了10萬元。