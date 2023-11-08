快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

三重派出所遭包圍惹議 警察局長：嚴正執法

中央社／ 新北8日電

新北市三重派出所日前遭20多人包圍嗆聲。引新北市議會民進黨團質疑公權力遭挑戰，警察局長廖訓誠表示，警方嚴正執法，派出所當下考量警力，才會先以驅離方式處理。

新北市議會今天進行市政總質詢，由於三重派出所日前遭20多人包圍嗆聲，甚至還有人衝進派出所內，遭警方推出驅離，民進黨議員李倩萍等多人紛紛質疑此事件已嚴重挑戰公權力。

廖訓誠答詢表示，派出所當下考量所內警力，先會以驅離方式處理，後續透過車牌追蹤將嫌犯逮回。此外，也已責成刑警大隊、督察室針對此案處理方式進行檢討，並對於類似案件訂定強制作為配套，要求基層員警嚴正執法，以維護執法公權力。

有關警力不足問題，廖訓誠表示，警力增補涉及警大、警專畢業生人數，須由警政署統一規劃派遣，目前市府一方面與警政署爭取調撥人力，一方面增加預算員額。

他表示，市府今年6月已通過增加152人的預算員額，但仍須待中央調撥人力。警政署每年會進行兩次統調，部分員警具一定積分後，可能會請調回家鄉，市府目前透過增加繁重加給及給予員警健康檢查等方式，盼留下優秀員警。

市警局也聲明表示，針對三重派出所日前因泥醉民眾不滿遭員警管束，而糾眾聚集派出所門口叫囂事件，警察局表態支持員警嚴正執法立場，相關處理過程已交由督察系統進行深入調查，若有疏失不當將究責。

市警局表示，針對類似聚眾滋事案件，警察局已通報相關現場應處原則及適用法條，供第一線得以參照辦理，市警局重申面對暴行挑釁公權力，必定嚴正執法，展現專業，果斷強勢作為，給民眾安心安寧環境。

新北市三重派出所4日晚上被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。(翻攝黑色豪門企業)
新北市三重派出所4日晚上被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。(翻攝黑色豪門企業)

警察

延伸閱讀

裕隆城開幕狀況多 綠議員質疑是為侯友宜倉促上路

新北警所被惡煞包圍嗆聲很漏氣 議員：銬起來、丟在地上

相關新聞

高雄驚傳14歲女學生住家大樓墜樓 無生命跡象送醫搶救

高雄市鳳山區今晚近7時許，驚傳一名年約14歲女學生從住家大樓16樓墜樓意外，由於從高處墜地，女學生當場頭破血流，劇烈聲響...

土城老人會遊台東遭虎頭蜂螫 新北派員搭機贈5千慰問金

新北市土城老人會共120人，今上午到台東縣延平鄉鸞山森林博物館參觀，突遭虎頭蜂群攻擊，全團有11人送醫，其中3人傷勢較重...

一直帶我兒出門玩！ 新北男擔心兒子被帶壞怒揮刀砍人

新北市板橋58歲李男不滿21歲洪男常帶其15歲兒子出遊，擔心兒子被帶壞及影響學業，週日晚間約洪男至住處商談，洪男與友人到...

高雄撞2騎士逃逸男子找到了 原來無照令他害怕

高雄市新興區今天上午發生轎車逆向撞上2名機車騎士肇事逃逸，肇事男子在脫逃途中，連煞車都沒拉便跳車逃跑。今天下午他自行向警...

直播賣水果變家暴放送 只因甜柿問題…老闆娘被尪K頭痛哭

桃園市桃園區一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因水果販售問題和丈夫在鏡頭前起爭執，隨後遭丈夫關播，豈料重新再開直播時，老...

中古車行老闆投保高級車製造假車禍 不法獲利千萬元

高雄市34歲郭姓男子開設中古車行，他與兩名胞弟合作，替BMW、賓士、瑪莎拉蒂等高級中古車投保，再以自撞、或找人追撞方式製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。