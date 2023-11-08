三重派出所遭包圍惹議 警察局長：嚴正執法

新北市三重派出所日前遭20多人包圍嗆聲。引新北市議會民進黨團質疑公權力遭挑戰，警察局長廖訓誠表示，警方嚴正執法，派出所當下考量警力，才會先以驅離方式處理。

新北市議會今天進行市政總質詢，由於三重派出所日前遭20多人包圍嗆聲，甚至還有人衝進派出所內，遭警方推出驅離，民進黨議員李倩萍等多人紛紛質疑此事件已嚴重挑戰公權力。

廖訓誠答詢表示，派出所當下考量所內警力，先會以驅離方式處理，後續透過車牌追蹤將嫌犯逮回。此外，也已責成刑警大隊、督察室針對此案處理方式進行檢討，並對於類似案件訂定強制作為配套，要求基層員警嚴正執法，以維護執法公權力。

有關警力不足問題，廖訓誠表示，警力增補涉及警大、警專畢業生人數，須由警政署統一規劃派遣，目前市府一方面與警政署爭取調撥人力，一方面增加預算員額。

他表示，市府今年6月已通過增加152人的預算員額，但仍須待中央調撥人力。警政署每年會進行兩次統調，部分員警具一定積分後，可能會請調回家鄉，市府目前透過增加繁重加給及給予員警健康檢查等方式，盼留下優秀員警。

市警局也聲明表示，針對三重派出所日前因泥醉民眾不滿遭員警管束，而糾眾聚集派出所門口叫囂事件，警察局表態支持員警嚴正執法立場，相關處理過程已交由督察系統進行深入調查，若有疏失不當將究責。

市警局表示，針對類似聚眾滋事案件，警察局已通報相關現場應處原則及適用法條，供第一線得以參照辦理，市警局重申面對暴行挑釁公權力，必定嚴正執法，展現專業，果斷強勢作為，給民眾安心安寧環境。