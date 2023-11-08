一直帶我兒出門玩！ 新北男擔心兒子被帶壞怒揮刀砍人
新北市板橋58歲李男不滿21歲洪男常帶其15歲兒子出遊，擔心兒子被帶壞及影響學業，週日晚間約洪男至住處商談，洪男與友人到場後，雙方一言不合發生爭執，李男竟持水果刀朝洪男及其吳姓友人揮砍，洪男及吳男當場遭砍傷，2人合力將李男制伏並報警。海山警方到場依現行犯將李男逮捕，詢後依傷害罪嫌送辦。
據了解，58歲李男育有1名15歲仍在就讀國中的兒子，而李男的現任女友則與前夫生了21歲洪姓男子。但因洪男常常帶著李男兒子出門玩，李男認為這樣會影響兒子學業且容易被帶壞，5日晚間酒後致電洪男約他至住處談判。
洪男帶著女友及21歲吳姓友人一同到場，不料雙方見面後一言不合發生爭執，李男竟趁著酒意持水果刀朝洪男及吳男揮砍，2人猝不及防導致手指及手腕遭割傷，但李男仍持刀一邊揮舞並追趕至馬路上。洪、吳2人見狀合力將李男制伏壓制在地並報警。
海山警方接獲報案趕抵現場，洪、吳2人向警方表示遭李男持水果刀揮砍，警方見2人均有明顯傷勢，立即將李男依傷害罪現行犯逮捕，並查扣一旁的水果刀，洪、吳2人經送醫治療後已無大礙。警方對李男進行酒測發現他酒測值達0.81，訊後將他依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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