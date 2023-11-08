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高雄撞2騎士逃逸男子找到了 原來無照令他害怕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區今天上午發生轎車逆向撞上2名機車騎士肇事逃逸，肇事男子在脫逃途中，連煞車都沒拉便跳車逃跑。今天下午他自行向警方投案，說出肇逃原因，警方依公共危險等罪嫌將他移送法辦。

投案的徐姓男子（18歲）在今天下午4時許，向高雄市警新興分局投案。據了解，肇事轎車是車行的租賃車，是他朋友租車，但是今天上午，他不善開車又自行開車外出才出車禍

今天上午7時35分許，徐姓男子開車沿高雄市新興區南華路左轉中正三路，逆向撞上停在停車格的轎車後，沒立即停車，又撞上順向的2名機車騎士，造成機車騎士謝姓女子（49歲）和楊姓男子（56歲）人車倒地受傷。

徐姓男子肇事後沒停車，繼續開車往東逃離車禍現場，到下一個路口馬上轉至林森一路，竟沒拉煞車等轎車停下，立即開車門跳出轎車，拔腿逃逸轎車滑行後，才撞上路邊樓柱才停車。

警方據報發生車禍，到場發現轎車肇逃車禍，將楊、謝2名騎士送大同醫院治療，2人已無大礙。經調閱監視系統畫面，追查出肇事車是車行租賃車，找到租車人，才問出徐姓男子開車出去。

徐今天下午到案後，表示他精神不濟、沒駕照，又不太會開車，出車禍後怕受罰，才趕緊逃棄車逃跑。警方對他酒測，無酒精反應，全案依公共危險等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

許姓男子今天無照撞傷2名騎士肇事逃逸，下午向警方投案。記者林保光／翻攝
許姓男子今天無照撞傷2名騎士肇事逃逸，下午向警方投案。記者林保光／翻攝
許姓男子今天肇事逃逸，下午向警方投案，警方對他酒測，無酒精反應。記者林保光／翻攝
許姓男子今天肇事逃逸，下午向警方投案，警方對他酒測，無酒精反應。記者林保光／翻攝
許姓男子今天肇事逃逸，下午向警方投案。記者林保光／翻攝
許姓男子今天肇事逃逸，下午向警方投案。記者林保光／翻攝

車禍 高雄市 機車騎士 肇逃

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