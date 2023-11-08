快訊

台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭勒索 4名泰國警察各判5年徒刑

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直播賣水果變家暴放送 只因甜柿問題…老闆娘被尪K頭痛哭

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因水果販售問題和丈夫在鏡頭前起爭執，隨後遭丈夫關播，豈料重新再開直播時，老闆娘頭上竟腫了一大包，她聲淚俱下控訴長期遭丈夫家暴。對此警方表示，昨晚接獲鄰居報案受理，已協助家暴通報。

據悉，水果行老闆娘昨晚直播時正在賣「甜杮」，因覺得外觀不新鮮，不願販售給客人，但老闆卻持不同意見，2人發生口角，隨後直播也被關閉；沒想到過一會兒老闆娘再度打開鏡頭，右眉骨上明顯腫一大包，她聲淚俱下控訴剛剛遭丈夫持手機毆打頭部，且前2天直播就有相同狀況，怒批長期遭丈夫家暴，揚言要報警提告。

對此昨晚鄰居聽聞爭吵聲後協助報警，警方獲報到場時夫妻倆已經沒有爭吵，老闆娘隨警回到派出所，表示要先驗傷，再看後續是否提告。據了解，鄰居此次已經是向警方通報第3次家暴，警方皆依規定受理並通報社會局；桃園市家防中心指出，今上午已接獲警方通報，將派社工前往關懷，協助後續相關事宜。

桃園一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因販售問題和丈夫起爭執，隨後竟遭丈夫持手機K頭，她在鏡頭前哭訴長期遭家暴。記者周嘉茹／翻攝
桃園一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因販售問題和丈夫起爭執，隨後竟遭丈夫持手機K頭，她在鏡頭前哭訴長期遭家暴。記者周嘉茹／翻攝

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

直播 家暴

延伸閱讀

IG求職落入台版KK園區遭毆？ 警方調查「攏系假」

Joeman涉毒道歉 「乾媽」吳淡如：我已經知道了

「乞丐那麼多？」談民眾黨立委名單惹議 江和樹澄清「1原因」不可能歧視

明道太狂了！直播6場撈10億台幣單場吸睛800萬人

相關新聞

高雄撞2騎士逃逸男子找到了 原來無照令他害怕

高雄市新興區今天上午發生轎車逆向撞上2名機車騎士肇事逃逸，肇事男子在脫逃途中，連煞車都沒拉便跳車逃跑。今天下午他自行向警...

直播賣水果變家暴放送 只因甜柿問題…老闆娘被尪K頭痛哭

桃園市桃園區一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因水果販售問題和丈夫在鏡頭前起爭執，隨後遭丈夫關播，豈料重新再開直播時，老...

中古車行老闆投保高級車製造假車禍 不法獲利千萬元

高雄市34歲郭姓男子開設中古車行，他與兩名胞弟合作，替BMW、賓士、瑪莎拉蒂等高級中古車投保，再以自撞、或找人追撞方式製...

砂石車右轉視線死角惹禍 機車卡車底、騎士逃過一劫

苗栗縣竹南鎮的竹南運動公園旁的公園路口，今天上午9點多發生一起砂石車與機車交通事故，員警趕赴現場處理，研判是砂石車右轉彎...

台中海線監視器逾10年還在用？ 市警局：撙節公帑逐年換

台中市有議員質疑，台中海線地區的監視器老舊，超過10年的有七成，校園周邊甚至有些監視器已使用超過18年，擔心會影響其功能...

影／鸞山部落攻擊遊客蜂群是牠 又大又毒的中華大虎頭蜂

台東鸞山部落「會走路的樹」景點發生虎頭蜂攻擊事件，新北市土城老人會11名遊客受傷送醫，2人需要住院治療，同團遊客驚慌逃離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。