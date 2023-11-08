直播賣水果變家暴放送 只因甜柿問題…老闆娘被尪K頭痛哭

桃園市桃園區一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因水果販售問題和丈夫在鏡頭前起爭執，隨後遭丈夫關播，豈料重新再開直播時，老闆娘頭上竟腫了一大包，她聲淚俱下控訴長期遭丈夫家暴。對此警方表示，昨晚接獲鄰居報案受理，已協助家暴通報。

據悉，水果行老闆娘昨晚直播時正在賣「甜杮」，因覺得外觀不新鮮，不願販售給客人，但老闆卻持不同意見，2人發生口角，隨後直播也被關閉；沒想到過一會兒老闆娘再度打開鏡頭，右眉骨上明顯腫一大包，她聲淚俱下控訴剛剛遭丈夫持手機毆打頭部，且前2天直播就有相同狀況，怒批長期遭丈夫家暴，揚言要報警提告。

對此昨晚鄰居聽聞爭吵聲後協助報警，警方獲報到場時夫妻倆已經沒有爭吵，老闆娘隨警回到派出所，表示要先驗傷，再看後續是否提告。據了解，鄰居此次已經是向警方通報第3次家暴，警方皆依規定受理並通報社會局；桃園市家防中心指出，今上午已接獲警方通報，將派社工前往關懷，協助後續相關事宜。 桃園一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因販售問題和丈夫起爭執，隨後竟遭丈夫持手機K頭，她在鏡頭前哭訴長期遭家暴。記者周嘉茹／翻攝

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