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中古車行老闆投保高級車製造假車禍 不法獲利千萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

高雄市34歲郭姓男子開設中古車行，他與兩名胞弟合作，替BMW、賓士、瑪莎拉蒂等高級中古車投保，再以自撞、或找人追撞方式製造假車禍詐領保險金，犯案至少7件，不法獲利千萬元，刑事局獲報逮人，今天說明案情。

警方指出，郭嫌從事中古車買賣，兩名胞弟也從事車行相關工作，對車市相當了解，郭嫌發現保險業者對車禍的理賠金，基於市場同車款、年份車輛的市價與維修費估計，賠償金額經常高於購入或維修車輛實際成本，因此動了詐領保險金念頭。

郭嫌找來兩名胞弟，另外又找周姓男子、吳姓女子等人，先由郭嫌事先尋找人煙稀少，沒有太多監視器地點，再找其他人頭擔任車主，向保險公司投保高額車險，隨後以自撞或找人駕駛國產車追撞路邊停放目標車等方式，製造假車禍。

肇事駕駛人報警謊報車禍，取得交通事故報案資料，再向保險公司請求保險金。

2019年到去年初，郭嫌與胞弟先後擔任車主製造假車禍，隨後找來周嫌、吳女等4人擔任人頭車主，事成後周嫌、吳女等人獲賠償金一成為報酬。

郭嫌在高雄市仁武區同一處橋墩，就製造3次自撞事故，另外兩次將車停在路邊找人追撞，還有聲稱為閃野狗自撞牆壁，專案小組發現郭嫌涉製造7件假車禍，不法所得達1000萬元以上。

保險公司察覺異常向警方報案，警方調查後，10月25日拘提、搜索，拘提郭姓主嫌及共犯等7人到案，查扣手機、詐領保險金帳冊、存簿、汽車買賣合約書、保險契約等證物，並經刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢及涉案帳戶，全案依詐欺偽造文書等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方偵訊後，郭嫌25萬元交保，其餘共犯5萬元交保候傳。

郭姓男子（橘衣者）找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子（橘衣者）找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
郭姓男子找同夥，投保高級中古車後製造假車禍，詐領保險金，遭警方逮捕並起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝

保險 車禍 自撞 中古車 偽造文書 詐欺 BMW

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