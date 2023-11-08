砂石車右轉視線死角惹禍 機車卡車底、騎士逃過一劫

苗栗縣竹南鎮的竹南運動公園旁的公園路口，今天上午9點多發生一起砂石車與機車交通事故，員警趕赴現場處理，研判是砂石車右轉彎時，因視線死角，未注意到右後方有直行機車，結果機車騎士煞車閃避不及，人車撞進車底，機車卡在砂石車右後輪，騎士僅輕微摔傷，逃過一劫。

警方調查，這起事故肇因主要是大車轉彎的視線死角所引發，所幸當下機車騎士倒地受傷時，碰撞瞬間砂石車也立即剎車，卡在輪下的機車將騎士推開，才未將人捲入輪下；機車騎士自行爬起後，輕傷並無大礙，由救護人員送往醫院救護，經檢測雙方皆無酒駕情事，後續肇事原因仍待警方釐清。