台中海線監視器逾10年還在用？ 市警局：撙節公帑逐年換

台中市有議員質疑，台中海線地區的監視器老舊，超過10年的有七成，校園周邊甚至有些監視器已使用超過18年，擔心會影響其功能，台中市警局犯防科說，有編列預算逐年汰換老舊設備，明年預算提高至1.2億元，請市民放心。

台中市警局犯防科表示，錄影監視系統雖然使用年限為5年，但近年來科技發達，監視器使用壽命增加，在「撙節公帑」、「逐年更換」前提下，針對逾齡的監視系統，都有維護，今年編列9400萬元維修，妥善率都達99％以上，偵辦各類刑案調閱影像時，都可順利調閱影像，無影響治安疑慮。

犯防科說，從1999年迄今，市府已投入21億元經費支持及維護市民安居環境需求下，已完成建置錄影監視系統7254組、3萬2036支鏡頭，數量為全國之冠，形成無形之電子城牆，對於提升台中市治安發揮極大功效，未來除新興重劃區或新闢道路需再建置新監視器外，將以維護更新為主。