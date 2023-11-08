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台中海線監視器逾10年還在用？ 市警局：撙節公帑逐年換

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有議員質疑，台中海線地區的監視器老舊，超過10年的有七成，校園周邊甚至有些監視器已使用超過18年，擔心會影響其功能，台中市警局犯防科說，有編列預算逐年汰換老舊設備，明年預算提高至1.2億元，請市民放心。

台中市警局犯防科表示，錄影監視系統雖然使用年限為5年，但近年來科技發達，監視器使用壽命增加，在「撙節公帑」、「逐年更換」前提下，針對逾齡的監視系統，都有維護，今年編列9400萬元維修，妥善率都達99％以上，偵辦各類刑案調閱影像時，都可順利調閱影像，無影響治安疑慮。

犯防科說，從1999年迄今，市府已投入21億元經費支持及維護市民安居環境需求下，已完成建置錄影監視系統7254組、3萬2036支鏡頭，數量為全國之冠，形成無形之電子城牆，對於提升台中市治安發揮極大功效，未來除新興重劃區或新闢道路需再建置新監視器外，將以維護更新為主。

犯防科表示，明年建置、汰換錄影監視系統的預算為1.275億元，逐年汰換10年以上監視器，而且各項預算來自民脂民膏，加強維護保養，力求裝備效能最大化，是撙節公帑的最高原則，若以「逾越使用年限百分比」檢視台中市電子城牆效能，並不公允，也請市民放心。

台中市警局建置的監視系統部分已逾10年，超過年限，市警局解釋已逐年汰換、維護，不影響效能。圖／台中市警局提供
台中市警局建置的監視系統部分已逾10年，超過年限，市警局解釋已逐年汰換、維護，不影響效能。圖／台中市警局提供
台中市警局建置的監視系統部分已逾10年，超過年限，市警局解釋已逐年汰換、維護，不影響效能。圖／台中市警局提供
台中市警局建置的監視系統部分已逾10年，超過年限，市警局解釋已逐年汰換、維護，不影響效能。圖／台中市警局提供

監視器 台中市 重劃區

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