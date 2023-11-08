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影／鸞山部落攻擊遊客蜂群是牠 又大又毒的中華大虎頭蜂

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東鸞山部落「會走路的樹」景點發生虎頭蜂攻擊事件，新北市土城老人會11名遊客受傷送醫，2人需要住院治療，同團遊客驚慌逃離，還有人忍不住哭了出來。台東縣府農業處委託的捕蜂達人洪進昇說，攻擊人的蜂群是中華大虎頭蜂，這種蜂又大又毒，人被叮到可能休克，十分危險。

新北市土城老人會3天2夜花東行，今天是行程第二天，119人分兩團參訪鸞山部落「會走路的樹」。上午10點左右，突然有遊客在距離步道入口約50公尺處遭蜂群攻擊，一時之間哀號聲四起，眾人急忙往入口處撤退。

同團遊客說，當時行走小徑，她走在後面，只聽見前面有人喊說「虎頭蜂叮人」，隨即看見1人暈倒被抬出來、另1人被旁人攙扶走出，當下大家很害怕，急忙往入口處撤退，還有人嚇到嚎啕大哭。

記者前往事發地點，入口處已經用警戒線封住，農業處委託的捕蜂專業人員人洪進昇說，他初步勘查，攻擊人的蜂群是中華大虎頭蜂，藏身處位在路旁樹木根部，洞口只有一個50元硬幣太小，他先將虎頭蜂清出蜂巢，然後封住出口。

「這種蜂又大又毒，過敏體質的人可能休克」洪進昇說，根據經驗判斷，蜂巢所在地平常少人行走，今天應該是人為干擾才會群起攻擊，若遇上虎頭蜂，應該要快速往下風處逃離。

「鸞山森林博物館」負責人阿力曼說，攻擊事件發生後，現場人員馬上跟接駁車隊及消防隊聯絡，派遣兩台接駁專車將傷患送至派出所與救護車會合，分送慈濟關山分院、基督教醫院及馬偕醫院急救，9名傷患陸續出院與旅行社遊覽車會合，另2人恢復意識，會有團隊人員在醫院陪伴，此活動保場地險及意外險，過去從沒發生過蜂群攻擊事件，會負責到底。

消防局表示，69 歲王姓女子及70歲盧女需要住院治療，其餘傷患就醫後陸續出院。

屏東縣府農業處委託捕蜂達人洪進昇清除蜂巢。洪說，攻擊人的蜂群是中華大虎頭蜂，因為蜂巢藏在樹身內不易取出，洞口只有50元硬幣太小，先封住出口，並將虎頭蜂清離現場。記者徐白櫻／攝影
屏東縣府農業處委託捕蜂達人洪進昇清除蜂巢。洪說，攻擊人的蜂群是中華大虎頭蜂，因為蜂巢藏在樹身內不易取出，洞口只有50元硬幣太小，先封住出口，並將虎頭蜂清離現場。記者徐白櫻／攝影
台東縣和平鄉由部落族人經營的「鸞山森林博物館」傳出蜂螫事件，距離蜂巢約50公尺處拉起封鎖線。記者徐白櫻／攝影
台東縣和平鄉由部落族人經營的「鸞山森林博物館」傳出蜂螫事件，距離蜂巢約50公尺處拉起封鎖線。記者徐白櫻／攝影
蜂巢清出數量龐大的中華大虎頭蜂。記者徐白櫻／翻攝
蜂巢清出數量龐大的中華大虎頭蜂。記者徐白櫻／翻攝
「鸞山森林博物館」蜂螫事件發生後，同團其他遊客繼續出遊行程，參觀榕樹群。記者徐白櫻／攝影
「鸞山森林博物館」蜂螫事件發生後，同團其他遊客繼續出遊行程，參觀榕樹群。記者徐白櫻／攝影
中華大虎頭蜂蜂巢藏在樹身內不易取出，洞口只有50元硬幣太小。記者徐白櫻／翻攝
中華大虎頭蜂蜂巢藏在樹身內不易取出，洞口只有50元硬幣太小。記者徐白櫻／翻攝

虎頭蜂 馬偕醫院

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