捉到了！三義鄉綠色隧道遭倒廢棄物 警方逮1人破案

苗栗縣三義鄉景點綠色隧道旁一條產業道路，今年7月間大批廢棄物阻斷交通，地方痛批誇張離譜，警方昨天拘捕呂姓男子到案，查出他從無線電接單涉嫌亂倒，獲1萬8000元不法利益，全案擴大偵辦中。

三義鄉苗51線連接鯉魚潭村、西湖村的綠色隧道，自然風光明媚，也是著名的觀光景點，一旁的產業道路7月28日發現非法棄置廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物，整個產業道路全部都被倒滿，人車都沒有辦法通行，縣務會議還引起討論。

三義鄉長呂明忠痛批離譜，並爆料還有更誇張的是國道1號三義交流道旁，曾目睹載運疑似廢棄物大車，等天黑伺機亂倒，縣長鍾東錦指示警方加強巡邏，如果發現可疑車輛通報，查驗相關證明文件，違反規定重罰，並研議扣車嚇阻。

苗栗警察分局調閱周邊監視器影像不斷過濾，以車追人，鎖定涉案車輛，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，昨天拘捕台中市呂男（42歲）拘捕到案，初步調查，呂男從無線電收聽到訊息，接單駕駛大貨車從台中市某工地，載運廢棄物隨機倒在綠色隧道旁產業道路，一趟代價1萬8000元，全案依廢棄物清理法罪嫌移送偵辦。