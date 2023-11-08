詐團宜蘭行騙220萬元近得手 卻敗在最不起眼的一招

來自雙北的林姓、周姓男子是詐騙集團的車手，昨（7）日假扮成理財專員到宜蘭收取220萬元現金詐款，由於被詐騙的方姓老翁此前已完全相信詐團說詞，2人不疑有他；豈知面交時警方突然出現，當場人贓俱獲。讓警方阻止這起詐騙案的，正是最不起眼的招數──反詐宣導。

67歲的方姓老翁是退休公務員，此前加入網路投資群組，群組內「理財專家」告訴他，抽中11張股票，要趕緊繳錢，不然信用會不好，方翁信以為真，提領出現金220萬元，商定11月7日下午在羅東面交。

11月5日，方翁因緣際會看到宜蘭縣警局邀請本土劇演員「黑面」林郁順直播宣導反詐，心中疑惑「怎麼詐騙情境和我的狀況有點像」，和「理財專員」再次確認後仍選擇相信；隔日晚上，方翁參加羅東社大課程，剛好那天是縣警局刑大的反詐宣導課程，方翁越聽越不對勁，心一橫直接詢問現場警員。

現場警員聽到方翁敘述，查看手機對話紀錄，馬上告訴他「阿伯你被騙了」，警方也成立專案小組，將計就計讓方翁隔日赴約；11月7日下午2時許，羅東警分局警員埋伏在約定地點，林姓車手現身後將他包圍制服，並逮捕負責開車的周姓車手。