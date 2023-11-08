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詐團宜蘭行騙220萬元近得手 卻敗在最不起眼的一招

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

來自雙北的林姓、周姓男子是詐騙集團車手，昨（7）日假扮成理財專員到宜蘭收取220萬元現金詐款，由於被詐騙的方姓老翁此前已完全相信詐團說詞，2人不疑有他；豈知面交時警方突然出現，當場人贓俱獲。讓警方阻止這起詐騙案的，正是最不起眼的招數──反詐宣導。

67歲的方姓老翁是退休公務員，此前加入網路投資群組，群組內「理財專家」告訴他，抽中11張股票，要趕緊繳錢，不然信用會不好，方翁信以為真，提領出現金220萬元，商定11月7日下午在羅東面交。

11月5日，方翁因緣際會看到宜蘭縣警局邀請本土劇演員「黑面」林郁順直播宣導反詐，心中疑惑「怎麼詐騙情境和我的狀況有點像」，和「理財專員」再次確認後仍選擇相信；隔日晚上，方翁參加羅東社大課程，剛好那天是縣警局刑大的反詐宣導課程，方翁越聽越不對勁，心一橫直接詢問現場警員。

現場警員聽到方翁敘述，查看手機對話紀錄，馬上告訴他「阿伯你被騙了」，警方也成立專案小組，將計就計讓方翁隔日赴約；11月7日下午2時許，羅東警分局警員埋伏在約定地點，林姓車手現身後將他包圍制服，並逮捕負責開車的周姓車手。

警方調查，林、周分別是19、20歲，是詐團的下線車手，後續將追查上游集團。刑大隊長鄭偉豪表示，「反詐宣導」往往被視為無用功，其實這些不起眼的努力，若能守住民眾生命財產安全，「1000人中保護1人就值得」。

宜蘭縣警局日前在羅東社大辦理反詐宣導，1名民眾當場詢問是否受詐。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭縣警局日前在羅東社大辦理反詐宣導，1名民眾當場詢問是否受詐。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭縣警局長林武宏（前排左三）11月5日邀請本土劇演員「黑面」林郁順（前排左二）直播宣導反詐。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭縣警局長林武宏（前排左三）11月5日邀請本土劇演員「黑面」林郁順（前排左二）直播宣導反詐。圖／宜蘭縣警局提供
林姓、周姓詐騙集團車手扮成理財專員到宜蘭收款，卻因為種種巧合，敗在反詐宣導之下。記者陳敬丰／翻攝
林姓、周姓詐騙集團車手扮成理財專員到宜蘭收款，卻因為種種巧合，敗在反詐宣導之下。記者陳敬丰／翻攝
林男、周男到羅東取款，被埋伏的警員制服。記者陳敬丰／翻攝
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詐騙集團 車手 羅東 宜蘭

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