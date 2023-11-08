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影／北市旅遊團1阿嬤登山跌傷 拉拉山巨木步道2天2意外

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

台北市松山區旅遊團民眾今天上午搭乘遊覽車，前往復興區拉拉山國家森林遊樂區步道，參觀拉拉山巨木群，79歲林姓阿嬤與友人慢步走到拉拉山12號神木附近，不慎跌倒受傷、頭部後腦勺撕裂傷流血、意識清楚，桃園市消防局巴陵分隊據報救援，傷口包紮止血和利用輪式擔架搬運下山緊急送醫，無生命危險，警方通知家屬照顧安排，這也是繼昨天巨木步道遊客受傷來2天2起意外。

桃園消防局、警方表示，家住台北市松山區的林姓阿嬤與友人參加旅遊團，大約30名成員，不少是年長者，搭乘一輛遊覽車前往拉拉山國家森林遊樂區等多個景點旅遊，林姓阿嬤與友人等一行人，沿著步道參觀巨本群，走到拉拉山12號神木附近步道，突然不慎跌倒受傷，頭部後腦勺撕裂傷、但意識清楚，團員求助119，巴陵分隊消防救護人員6人及救護車輛趕往救護。

救護人員清洗傷口、包紮止血，再利用輪式擔架搬運下山中午前將林姓阿嬤帶至登山口，友人陪同送醫治療，院方救治包紮後沒有大礙，警方通知家屬照顧陪同，安排返回台北，該旅遊團則持續前往下一個景點旅遊。

台北市松山區旅遊團老婦人參觀拉拉山巨木群，不慎跌倒後腦勺撕裂傷流血， 緊急搬運下山送醫。記者曾增勳／翻攝
台北市松山區旅遊團老婦人參觀拉拉山巨木群，不慎跌倒後腦勺撕裂傷流血， 緊急搬運下山送醫。記者曾增勳／翻攝
台北市松山區旅遊團老婦人參觀拉拉山巨木群，不慎跌倒後腦勺撕裂傷流血， 緊急搬運下山送醫。記者曾增勳／翻攝
台北市松山區旅遊團老婦人參觀拉拉山巨木群，不慎跌倒後腦勺撕裂傷流血， 緊急搬運下山送醫。記者曾增勳／翻攝
台北市松山區旅遊團老婦人參觀拉拉山巨木群，不慎跌倒後腦勺撕裂傷流血， 緊急搬運下山送醫。記者曾增勳／翻攝
台北市松山區旅遊團老婦人參觀拉拉山巨木群，不慎跌倒後腦勺撕裂傷流血， 緊急搬運下山送醫。記者曾增勳／翻攝

拉拉山 阿嬤 森林遊樂區

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