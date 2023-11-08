隨機殺人傳言造成學生家長恐慌 三重蘆洲警方：這是假消息！

新北市蘆洲區某里長日前張貼公告，好心提醒里民留意1名慣竊，後來消息越傳越歪樓，變成「精神異常人士揚言隨機殺人」，消息不斷在三重、蘆洲地區學校和學生家長群組散布，造成恐慌。警方表示訊息並不正確，請民眾留意身旁可疑人事物，但不要再轉傳不實訊息。

此事起因於和三重地區交界的某蘆洲區里長，好意張貼公告提醒留意里內1名精神狀況不穩定的慣竊。後來消息不斷被轉傳，變成「近日三重、蘆洲地區有1名精神狀態不穩定的男子，揚言要隨機殺人，經向派出所查證，確有此事」。

甚至有人加油添醋，陸續說在蘆洲區徐匯中學和忠義國小、三重區厚德國小等地看到他在學校附近徘徊，訊息不斷在學生家長群組散布，造成人心惶惶。

對此，三重警分局和蘆洲警分局表示，已向學校、派出所、里辦公室等單位查證，確定「揚言隨機殺人」是假消息。

警方表示，無論家長或學生，平常都應該對身旁可疑人、事、物提高警覺，這是正確觀念，但請不要加油添醋隨手轉傳不實訊息。