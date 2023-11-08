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台東虎頭蜂螫11人送醫無礙 消防局提醒勿拍打蜂隻

中央社／ 台東縣8日電

台東知名景點鸞山森林博物館發生11名遊客遭虎頭蜂螫，陷入意識不清的2婦女送醫後已無大礙。台東縣消防局提醒民眾，遇蜂要遠離，勿主動拍打或攻擊蜂隻。

新北市百餘人旅行團今天上午10時許前往台東縣延平鄉鸞山部落森林博物館，遭到虎頭蜂攻擊，11人受傷送醫。

受傷的民眾表示，1名年輕人帶他們走捷徑，忽然有1隻虎頭蜂飛過來，這名年輕人出手拍打，沒想到瞬間一群虎頭蜂飛過來，許多人遭到蜂螫。

台東縣消防局表示，上午10時15分受理民眾報案「延平鸞山森林博物館」發生蜂螫事件，北部老人會旅遊於園區導覽時，發生多名民眾遭蜂螫咬傷。

消防局立即出動鹿野、卑南、關山、延平、台東分隊救護車，由關山大隊長擔任現場指揮官，同時通報台東縣衛生局及鹿野、延平衛生所啟動大量傷病患及DMAT機制，於現場成立緊急救護站。

多台救護車分別將11名受傷民眾送往台東馬偕、基督教、關山慈濟、部東醫院，其中2名意識昏迷傷勢較為嚴重患者於送醫後皆恢復清醒，其餘9名皆為輕傷意識清楚。

森林博物館創辦人阿力曼分別趕往4間醫院探望，他表示，有2名受傷婦女意識不清，1人在送醫途中經消防局人員給予適時急救，恢復意識；另1人送醫搶救後也恢復意識，目前都無大礙，但有1人還須住院觀察。

阿力曼說，這10幾年來森林博物館未曾出現過虎頭蜂攻擊遊客事件，因為事發突然，他尚未到現場了解，是否颱風將高處的虎頭蜂打落地，才未被發現，下午台東縣政府農業處人員會到森林博物館調查。

台東縣消防局呼籲，秋季為蜂類活動高峰期，警戒性提高且更加兇猛，民眾於秋季9月至11月間進行登山活動，應遵守4原則：遇蜂類要遠離，以衣服或手肘保護頭部低身退出，以免引起蜂群圍攻，切勿主動攻擊或拍打蜂隻。應穿著淺色衣物並戴淺色帽子保護頭部；切勿擦香水、化粧品，減少氣味吸引虎頭蜂前來。盡量待在登山路徑上活動，切勿離開步道區域進入密林或小徑活動。

台東 虎頭蜂 消防員

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