好危險！公園滑步車上有細線疑惡作劇 幼兒被割傷險畫破頸動脈

桃園市議員王珮毓今天上午在議會總質詢指出，平鎮區山仔頂公園今年10月發生恐怖勒脖案，一名幼童在公園騎著滑步車速度慢，被一條看不見的鐵線勒傷脖子，險割傷動脈，警方和教育、工務局應該要跨局處討論避免再發生類似案件。

王珮毓說，現場附近的天羅地網拍不到公園，因此看不到受傷的過程，家長在地方上的粉團描述小朋友受傷的事情，大家看了相當震驚，後來查出來是兩名孩童在公園步道之間綁了一條鐵線，這名幼兒園小朋友騎滑步車看不見有繩子，穿過這個空間時脖子被繩勒傷一道明顯傷口，醫師說再深一點就會割傷動脈。

王珮毓說，當地人和網路都很關心這件事，這當中涉及市府跨局處的權責，大家要一起討論如何避免再發生類似的危險案件。警察局長吳坤旭答詢表示，案件發生在10月29日，兩名小朋友把鐵絲綁在公園步道兩邊的椅子橫跨步道，後面來的小朋友看不見鐵絲而受傷，警方查出惡作劇的小朋友身分後，因為少事法109年以後12歲以下不適用，於是製作偏差行為資料送教育局、家防中心輔導。吳坤旭說明，各派出所都會在轄區的公園設巡邏箱加強治安巡邏

教育局長劉仲成強調，這樣的行為確實不可取，雙方當事人已經在里長家道歉、慰問，學校會安排3至6個月的輔導，也會排入學校生活教育課程，加強學生認知不能這樣惡作劇，並了解會有危及生命安全。