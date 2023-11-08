快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好危險！公園滑步車上有細線疑惡作劇 幼兒被割傷險畫破頸動脈

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市議員王珮毓今天上午在議會總質詢指出，平鎮區山仔頂公園今年10月發生恐怖勒脖案，一名幼童在公園騎著滑步車速度慢，被一條看不見的鐵線勒傷脖子，險割傷動脈，警方和教育、工務局應該要跨局處討論避免再發生類似案件。

王珮毓說，現場附近的天羅地網拍不到公園，因此看不到受傷的過程，家長在地方上的粉團描述小朋友受傷的事情，大家看了相當震驚，後來查出來是兩名孩童在公園步道之間綁了一條鐵線，這名幼兒園小朋友騎滑步車看不見有繩子，穿過這個空間時脖子被繩勒傷一道明顯傷口，醫師說再深一點就會割傷動脈。

王珮毓說，當地人和網路都很關心這件事，這當中涉及市府跨局處的權責，大家要一起討論如何避免再發生類似的危險案件。警察局長吳坤旭答詢表示，案件發生在10月29日，兩名小朋友把鐵絲綁在公園步道兩邊的椅子橫跨步道，後面來的小朋友看不見鐵絲而受傷，警方查出惡作劇的小朋友身分後，因為少事法109年以後12歲以下不適用，於是製作偏差行為資料送教育局、家防中心輔導。吳坤旭說明，各派出所都會在轄區的公園設巡邏箱加強治安巡邏

教育局長劉仲成強調，這樣的行為確實不可取，雙方當事人已經在里長家道歉、慰問，學校會安排3至6個月的輔導，也會排入學校生活教育課程，加強學生認知不能這樣惡作劇，並了解會有危及生命安全。

王珮毓質詢幼兒在公園脖子受傷案，可以看見傷痕相當明顯。圖／桃園市議會直播畫面
王珮毓質詢幼兒在公園脖子受傷案，可以看見傷痕相當明顯。圖／桃園市議會直播畫面
桃園市警局長吳坤旭跟市議員王珮毓說明調查公園惡作劇的結果。圖／桃園市議會直播畫面
桃園市警局長吳坤旭跟市議員王珮毓說明調查公園惡作劇的結果。圖／桃園市議會直播畫面

教育局 醫師 議員

延伸閱讀

什麼是冠狀動脈？為什麼會阻塞？冠狀動脈相關疾病有哪些？

7旬阿嬤堅持冠狀動脈繞道手術不輸血 門諾醫護做到了

桃園總圖自修室受干擾 親子館影響其他人 市府提對策

高架橋下閒置空間活化利用 頭份滑步車遊戲場將開放

相關新聞

土城老人會50人遊鸞山博物館遭群蜂螫 11送醫2昏迷幸搶回一命

新北市土城老人會今天上午到台東縣延平鄉鸞山森林博物館參觀時，突遭蜂群攻擊，全團50人有9人送醫，其中2名60歲以上女性到...

錢櫃工程失火6死撇責 證據打臉：練台生2度赴現場指示快一點完工

錢櫃台北林森店2020年4月26日因施作電梯釀火災致6人死亡67人受傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死罪；練...

雲林少女打工貼補顧7弟妹 壞男友利誘觸法一年回不了家

雲林18歲潘姓少女為了幫忙家計，小學就開始打工，去年誤信男友「賺錢速度太慢了！」鋌而走險從事違法交易遭查獲，安置進社福機...

好危險！公園滑步車上有細線疑惡作劇 幼兒被割傷險畫破頸動脈

桃園市議員王珮毓今天上午在議會總質詢指出，平鎮區山仔頂公園今年10月發生恐怖勒脖案，一名幼童在公園騎著滑步車速度慢，被一...

桃園夫妻吵架男大圳哭訴委屈 警安撫妻婉言和解虛驚

桃園市平鎮區42歲楊姓男子昨天下午與家人發生爭吵，一時心情不佳，離家外出，妻子擔心丈夫想不開報案，平鎮警方今天上午表示，...

進口休旅車行駛高架道 孩童探出半身揮手...違規被PO網

新北市昨天下午有1輛INFINITI休旅車，沿台1線從忠孝橋、中山橋往新莊方向行駛高架道路，一路開啟天窗讓1名男童探出上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。