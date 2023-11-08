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桃園夫妻吵架男大圳哭訴委屈 警安撫妻婉言和解虛驚

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區42歲楊姓男子昨天下午與家人發生爭吵，一時心情不佳，離家外出，妻子擔心丈夫想不開報案，平鎮警方今天上午表示，警獲報後發動搜索，在中豐路莊敬段的石門大圳步道，發現楊男爬過欄杆蹲坐大圳邊哭泣，員警聽取楊梅訴說委屈和安撫勸說，等楊男心情平復後，才由擔心的妻子、楊父陪同回家，結束一場虛驚。

平鎮派出所長姜國襄表示，楊姓男子因為工作不順利問題，與妻子發生口角爭吵，一時心情十分沮喪，爭吵過程說出心裡負面情緒後，隨即離家外出，楊父擔心下，趕緊追出卻已不見楊男蹤影，請媳婦打電話報警請助。

警方立即請勤務指揮中心通報警網協尋，姜國襄帶領派出所警力在楊男住家周邊地毯式搜索，最後在距離1公里外的石門大圳步道，發現楊男蹲坐大圳邊、不斷哭泣，經員警坐下勸說安撫，楊男訴說心中委屈，員警等楊男心情平復，警方通知他妻子和楊父趕抵現場，在他妻子好言溝通，陪同返家，並感謝警方幫助。

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平鎮區男子爭吵情緒差爬過欄杆蹲坐大圳邊哭泣，妻報警尋獲，警勸說安撫結束虛驚。記者曾增勳／翻攝
平鎮區男子爭吵情緒差爬過欄杆蹲坐大圳邊哭泣，妻報警尋獲，警勸說安撫結束虛驚。記者曾增勳／翻攝
平鎮區男子爭吵情緒差爬過欄杆蹲坐大圳邊哭泣，妻報警尋獲，警勸說安撫結束虛驚。記者曾增勳／翻攝
平鎮區男子爭吵情緒差爬過欄杆蹲坐大圳邊哭泣，妻報警尋獲，警勸說安撫結束虛驚。記者曾增勳／翻攝

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