進口休旅車行駛高架道 孩童探出半身揮手...違規被PO網

新北市昨天下午有1輛INFINITI休旅車，沿台1線從忠孝橋、中山橋往新莊方向行駛高架道路，一路開啟天窗讓1名男童探出上半身，開心微笑向其他車輛揮手，違規駕駛的危險行為，被後車將行車記錄影像貼上臉書社團。

時間是昨天下午4時42分左右，其他駕駛人事後將行車記錄影響貼在臉書「交通違規檢舉教學」社團。

對此，三重警分局指出，孩童頭、手於車輛行駛中伸出天窗，駕駛人涉嫌違反道路交通管理處罰條例第30條1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行、記違規紀錄1次。

或違反第31條1項「汽車乘客未依規定繫安全帶」可處駕駛人1千5百元罰鍰、或第31條3項「附載幼童未依規定安置於安全椅」可處1千5百元以上3千元以下罰鍰。