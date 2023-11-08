快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進口休旅車行駛高架道 孩童探出半身揮手...違規被PO網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨天下午有1輛INFINITI休旅車，沿台1線從忠孝橋、中山橋往新莊方向行駛高架道路，一路開啟天窗讓1名男童探出上半身，開心微笑向其他車輛揮手，違規駕駛的危險行為，被後車將行車記錄影像貼上臉書社團。

時間是昨天下午4時42分左右，其他駕駛人事後將行車記錄影響貼在臉書「交通違規檢舉教學」社團。

對此，三重警分局指出，孩童頭、手於車輛行駛中伸出天窗，駕駛人涉嫌違反道路交通管理處罰條例第30條1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行、記違規紀錄1次。

或違反第31條1項「汽車乘客未依規定繫安全帶」可處駕駛人1千5百元罰鍰、或第31條3項「附載幼童未依規定安置於安全椅」可處1千5百元以上3千元以下罰鍰。

本案因警方未接獲報案，無法依據臉書影像開罰，且違規樣態也不屬於民眾可檢舉的交通違規項目，不符合舉發要件，但即便如此，還是可能置兒童於危險情境，呼籲駕駛人遵守交通規則才能避免憾事發生。

昨天下午1輛INFINITI休旅車，沿台1線從忠孝橋、中山橋往新莊方向行駛高架道路，一路開啟天窗讓男童探出上半身，開心微笑向其他車輛揮手，違規駕駛的危險行為，被後車將行車記錄影像貼上臉書社團。圖／翻攝臉書交通違規檢舉教學
昨天下午1輛INFINITI休旅車，沿台1線從忠孝橋、中山橋往新莊方向行駛高架道路，一路開啟天窗讓男童探出上半身，開心微笑向其他車輛揮手，違規駕駛的危險行為，被後車將行車記錄影像貼上臉書社團。圖／翻攝臉書交通違規檢舉教學

交通違規 休旅車

延伸閱讀

中華車前三季EPS 8.01元 裕日車3元

日系休旅車追撞Kawasaki Ninja 650重機 又再推撞賓士

高雄名車追撞成團 計程車遭保時捷與路虎夾擊

替換電池尺寸不對 豐田將在美召回180多萬輛RAV4休旅車

相關新聞

土城老人會50人遊鸞山博物館遭群蜂螫 11送醫2昏迷幸搶回一命

新北市土城老人會今天上午到台東縣延平鄉鸞山森林博物館參觀時，突遭蜂群攻擊，全團50人有9人送醫，其中2名60歲以上女性到...

錢櫃工程失火6死撇責 證據打臉：練台生2度赴現場指示快一點完工

錢櫃台北林森店2020年4月26日因施作電梯釀火災致6人死亡67人受傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死罪；練...

雲林少女打工貼補顧7弟妹 壞男友利誘觸法一年回不了家

雲林18歲潘姓少女為了幫忙家計，小學就開始打工，去年誤信男友「賺錢速度太慢了！」鋌而走險從事違法交易遭查獲，安置進社福機...

好危險！公園滑步車上有細線疑惡作劇 幼兒被割傷險畫破頸動脈

桃園市議員王珮毓今天上午在議會總質詢指出，平鎮區山仔頂公園今年10月發生恐怖勒脖案，一名幼童在公園騎著滑步車速度慢，被一...

桃園夫妻吵架男大圳哭訴委屈 警安撫妻婉言和解虛驚

桃園市平鎮區42歲楊姓男子昨天下午與家人發生爭吵，一時心情不佳，離家外出，妻子擔心丈夫想不開報案，平鎮警方今天上午表示，...

進口休旅車行駛高架道 孩童探出半身揮手...違規被PO網

新北市昨天下午有1輛INFINITI休旅車，沿台1線從忠孝橋、中山橋往新莊方向行駛高架道路，一路開啟天窗讓1名男童探出上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。