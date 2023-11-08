印尼籍移工車損起歪念頭 偷同事電動車代步落網

印尼籍移工雷杜萬（音譯）因自己的電動自行車損壞，竟打起同事的歪腦筋，涉嫌偷同國籍同事的電動車。同事發現車子遭竊報警，高雄警方根據監錄系統影像，注意多日，發現雷杜萬騎失竊電動車，逮捕他法辦。

據了解，印尼籍移工吳姓男子（22歲）10月19日晚間發現電動自行車遭竊，向高雄市警小港分局報案，小港警分局桂陽路派出所調閱相關監錄系統畫面，發覺竊嫌行蹤，才根據外型特徵及安全帽款式找人。

11月4日上午，員警在高雄市小港區中山四路與中安路口，發現騎電動車上班的印尼籍移工雷杜萬（32歲）外型與安全帽特徵相符，所騎乘的電動車也與吳姓移工失竊的車子同款，一路尾隨並通報警網攔截，才在小港區中安路與德仁路口攔下雷杜萬。