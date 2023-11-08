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土城老人會50人遊鸞山博物館遭群蜂螫 11送醫2昏迷幸搶回一命

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

新北市土城老人會今天上午到台東縣延平鄉鸞山森林博物館參觀時，突遭蜂群攻擊，全團50人有11人送醫，其中2名60歲女性一度倒地不起；幸好救護人員在救護車上打了腎上腺素，2人慢慢恢復意識，會喊傷口很痛⋯⋯。

台東消防局共派出卑南、延平、關山及台東等地救護車火速趕赴鸞山森林博物館救援。初步了解，肇禍的是虎頭蜂

台東縣消防分隊在上午10點多接獲通報，土城老人會共50人今天在台東知名景點鸞山森林博物館旅遊時，遭巡邏虎頭蜂攻擊，現場目擊者指稱，有1名青年人揮打蜂群，才會造成在森林步道遊覽的老人會成員被攻擊，突來蜂群圍攻，全團會員多是60歲老人，女性居多，一陣慌亂之中，有2名女性被螫後倒地不起，消防隊員隨到來，將11名男女（10女、1男）送醫救治，2人送醫後搶回一命。

今年入秋發生多起蜂螫事件，各地縣政府暫時封閉危險步道。圖／新北市動保處提供巷
今年入秋發生多起蜂螫事件，各地縣政府暫時封閉危險步道。圖／新北市動保處提供巷

台東 博物館 虎頭蜂 救護車

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