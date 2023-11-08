快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

台中男匯495萬投資獲利無法領報警 釣出2車手送辦

中央社／ 台中8日電

台中市1名男子加入股票投資群組，依指示匯款495萬元，獲利千萬後卻須先繳手續費190萬方能領取，這才驚覺受騙報警；警方今天表示，經埋伏超商外逮獲2名車手移送法辦。

台中市警察局第四分局日前接獲63歲鄧姓男子報案疑似遭詐騙，經員警了解，鄧男先前透過點選社群軟體廣告，被邀請加入股票投資Line群組，不久就有某公司理財專員加好友稱近期有高獲利股票可投資，鄧男不疑有他匯款新台幣495萬元，坐等獲利。

警方指出，鄧男之後又接獲這名專員來電，表示之前投資標的已獲利上千萬元，但須先繳交手續費190萬元才能領取獲利獎金，這時鄧男才驚覺有異；員警告知這是詐騙集團慣用手法，隨即教導鄧男與詐騙集團斡旋，與理財專員約定在南屯區某超商面交手續費。

警方表示，員警於是在約定面交地點埋伏監控，待鄧男交款給車手後趁勢出擊，上前戳破佯裝成理財專員的車手31歲留姓男子，且後續在超商外面查獲接應車手30歲劉姓男子，並查獲假投資公司工作證、收款收據、手機及現金等物品，全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

詐騙集團 車手 台中市

延伸閱讀

他領60萬資遣費決定「出國玩一個月」被同事勸退 意外釣出補教名師回應

飯店一晚才765元！網曝靈異經驗「樓上整晚拖椅子」釣出在地人：別住車站附近

真．酒鬼都市女人！申惠善「酒量20瓶起跳」釣出餐廳員工作證　真正「酒國女王」其實是她

黃越綏邀柯爸柯媽到廟「斬雞頭對質」 釣出藝人柯宇綸留言

相關新聞

土城老人會50人遊鸞山博物館遭群蜂螫 11送醫2昏迷幸搶回一命

新北市土城老人會今天上午到台東縣延平鄉鸞山森林博物館參觀時，突遭蜂群攻擊，全團50人有9人送醫，其中2名60歲以上女性到...

錢櫃工程失火6死撇責 證據打臉：練台生2度赴現場指示快一點完工

錢櫃台北林森店2020年4月26日因施作電梯釀火災致6人死亡67人受傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死罪；練...

雲林少女打工貼補顧7弟妹 壞男友利誘觸法一年回不了家

雲林18歲潘姓少女為了幫忙家計，小學就開始打工，去年誤信男友「賺錢速度太慢了！」鋌而走險從事違法交易遭查獲，安置進社福機...

好危險！公園滑步車上有細線疑惡作劇 幼兒被割傷險畫破頸動脈

桃園市議員王珮毓今天上午在議會總質詢指出，平鎮區山仔頂公園今年10月發生恐怖勒脖案，一名幼童在公園騎著滑步車速度慢，被一...

桃園夫妻吵架男大圳哭訴委屈 警安撫妻婉言和解虛驚

桃園市平鎮區42歲楊姓男子昨天下午與家人發生爭吵，一時心情不佳，離家外出，妻子擔心丈夫想不開報案，平鎮警方今天上午表示，...

進口休旅車行駛高架道 孩童探出半身揮手...違規被PO網

新北市昨天下午有1輛INFINITI休旅車，沿台1線從忠孝橋、中山橋往新莊方向行駛高架道路，一路開啟天窗讓1名男童探出上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。