台中男匯495萬投資獲利無法領報警 釣出2車手送辦

台中市1名男子加入股票投資群組，依指示匯款495萬元，獲利千萬後卻須先繳手續費190萬方能領取，這才驚覺受騙報警；警方今天表示，經埋伏超商外逮獲2名車手移送法辦。

台中市警察局第四分局日前接獲63歲鄧姓男子報案疑似遭詐騙，經員警了解，鄧男先前透過點選社群軟體廣告，被邀請加入股票投資Line群組，不久就有某公司理財專員加好友稱近期有高獲利股票可投資，鄧男不疑有他匯款新台幣495萬元，坐等獲利。

警方指出，鄧男之後又接獲這名專員來電，表示之前投資標的已獲利上千萬元，但須先繳交手續費190萬元才能領取獲利獎金，這時鄧男才驚覺有異；員警告知這是詐騙集團慣用手法，隨即教導鄧男與詐騙集團斡旋，與理財專員約定在南屯區某超商面交手續費。

警方表示，員警於是在約定面交地點埋伏監控，待鄧男交款給車手後趁勢出擊，上前戳破佯裝成理財專員的車手31歲留姓男子，且後續在超商外面查獲接應車手30歲劉姓男子，並查獲假投資公司工作證、收款收據、手機及現金等物品，全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。