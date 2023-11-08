女子感情觸礁失聯 南警巡人高手跨縣市找到人
台南市陳姓女子擔心住在桃園的黃姓女友人受困感情問題，卻一直連絡不到人，緊急向台南市警五分局報案求助。巡佐鄭嘉德清查過濾失蹤人口臉書及IG系統內容中訊息後，順利與失蹤人黃女取得聯繫，黃女人平安，並安排黃女和陳女見面，昨天順利撤銷協尋。
陳女於10月中旬到市警五分局所出所報案，她的朋友住在桃園，有傳訊息稱她已經撐不住了，但一直聯絡不上人，緊張心情溢於言表。派出所員警除依規定受理外，並聯繫分局業務承辦人巡佐鄭嘉德。
鄭嘉德即啟動緊急查尋機制，調閱失蹤人手機電話最後發話位置，並與手機最後發話位置警察機關協調聯繫積極查尋，雖均無所獲，但他仍然鍥而不捨，在清查過濾失蹤人臉書及IG系統內容中訊息後，順利與失蹤人取得聯繫。
鄭嘉德說，電話中可以明顯感受到失蹤人仍處於焦慮無助之中，以同理心話術，旁敲側擊尋找適合交談話題，慢慢引導卸下心防後展開對話；取得失蹤人黃女信任及勸說下，願意與家人取得聯繫，安排黃女和陳女見面，在11月7日順利撤銷協尋。
台南市警五分局分局長陳宇桓表示，鄭巡佐辦理失蹤人口業務，常在第一時間及時尋獲失蹤人，挽回寶貴生命，讓家人免於擔心受怕之處境，讓民眾能適時感受警察溫馨一面，充分展現警察以「溫馨、關懷、為民服務」的良好表現。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言