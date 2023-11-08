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女子感情觸礁失聯 南警巡人高手跨縣市找到人　

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市陳姓女子擔心住在桃園的黃姓女友人受困感情問題，卻一直連絡不到人，緊急向台南市警五分局報案求助。巡佐鄭嘉德清查過濾失蹤人口臉書及IG系統內容中訊息後，順利與失蹤人黃女取得聯繫，黃女人平安，並安排黃女和陳女見面，昨天順利撤銷協尋。

陳女於10月中旬到市警五分局所出所報案，她的朋友住在桃園，有傳訊息稱她已經撐不住了，但一直聯絡不上人，緊張心情溢於言表。派出所員警除依規定受理外，並聯繫分局業務承辦人巡佐鄭嘉德。

鄭嘉德即啟動緊急查尋機制，調閱失蹤人手機電話最後發話位置，並與手機最後發話位置警察機關協調聯繫積極查尋，雖均無所獲，但他仍然鍥而不捨，在清查過濾失蹤人臉書及IG系統內容中訊息後，順利與失蹤人取得聯繫。

鄭嘉德說，電話中可以明顯感受到失蹤人仍處於焦慮無助之中，以同理心話術，旁敲側擊尋找適合交談話題，慢慢引導卸下心防後展開對話；取得失蹤人黃女信任及勸說下，願意與家人取得聯繫，安排黃女和陳女見面，在11月7日順利撤銷協尋。

台南市警五分局分局長陳宇桓表示，鄭巡佐辦理失蹤人口業務，常在第一時間及時尋獲失蹤人，挽回寶貴生命，讓家人免於擔心受怕之處境，讓民眾能適時感受警察溫馨一面，充分展現警察以「溫馨、關懷、為民服務」的良好表現。

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台南市警五分局巡佐鄭嘉德（右），找到失蹤黃姓女子（中），並安排她和陳姓女友人見面（左）。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局巡佐鄭嘉德（右），找到失蹤黃姓女子（中），並安排她和陳姓女友人見面（左）。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局巡佐鄭嘉德，熱心協尋失蹤人口獲好評。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局巡佐鄭嘉德，熱心協尋失蹤人口獲好評。記者黃宣翰／翻攝

失蹤 警察 台南

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