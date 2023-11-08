高雄馬路出現30枚螺絲...多車連續爆胎民怨起 警：路面已清除

高雄阿蓮、路竹區內因有不少螺絲工廠，路面上常遺落螺絲釘，導致車輛行經時爆胎，昨日有民眾發現阿蓮市區到天山營區的路上竟出現高達30多個螺絲釘，導致多輛轎車爆胎，甚至投訴警方到場後毫無作為，也不提醒其他車主；警方回應當時到現場發現螺絲釘，但未有車輛爆胎，目前已請清潔隊到場清除完畢。

臉書社團「我是岡山人」在有民眾發文指出，昨天在阿蓮到天山營區至岡山的沿路上，出現許多螺絲釘，導致行經車輛壓過而爆胎，照片中地面上累積近30個螺絲釘，引發附近住戶恐慌，另有民眾留言稱「昨晚天山營區就爆胎好幾台了」，還說警方到場後沒有交管、毫無作為，許多車輛行經後未被告知，導致後續多輛車也爆胎。

湖內分局回應，事發在昨晚6時許，阿蓮區仁愛路與峰園路口發生有多輛轎車爆胎，警方趕赴現場後察覺現場有部分車床螺絲釘，但沒有影響交通狀況，後續也未接獲有車輛輪胎情事，警方通知環保局清潔隊到場清除相螺絲釘，在晚上8時許清除完畢。

警方強調將積極調閱監視器，針對涉案車輛，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，可處汽車駕駛人3000元以上、18000元以下罰鍰，逕行舉發。