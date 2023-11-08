影／台中7車連撞肇事者溜了 警追車主遭回：在睡覺

台中市北屯區松竹路二段在今天凌晨1時許，發生一起7車連環撞的交通事故，警方獲報到場調閱監視器發現，肇事的是一輛黑色的日產轎車，行經該處時，自撞路旁的多輛汽機車與電動自行車，該轎車肇事後逃逸，警方循線追到涉案游姓女車主，游女回稱「在睡覺」，且未告知駕駛身分，警方將依規查處。

第五警分局在今天凌晨1時45分獲報，有一輛日產轎車沿北屯區松竹路往東方向行駛，行經昌平路時，因不明原因向右偏移，碰撞停在路旁的一輛轎車、一輛電動自行車、4輛機車後逃逸，幸未造成人員傷亡。

警方獲報後調閱監視器，查出涉案車主身分，在今天凌晨3時許，循線查到該涉案車輛，不過當時車內無人、車門上鎖。經警方聯絡該名游姓女車主（43歲），車主回稱「在睡覺、白天再打來」，且也未告知駕駛身分。目前涉案駕駛為何人尚待後續釐清，全案目前將依違反道交條例規定方向查處。

第五警分局表示，發生轎車事故，若無人受傷，涉案駕駛未報警離開現場，可處駕駛人1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。若駕駛人非車主，經警方聯繫車主到案說明，車主不到場說明，或不提供汽車駕駛人相關資料者，吊扣該汽車牌照一個月至三個月。