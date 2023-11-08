歡聚聊整夜高雄駕駛恍神失控 撞2車又刷一排機車慘了

鄭姓男子駕車行經高雄市自由路時，疑精神不濟，先擦撞路邊一輛轎車後，車身偏移刷倒4輛機車後，再失控追撞路邊另輛轎車，造成6輛汽機車毀損，幸運的是鄭男毫髮未傷，也無其他人受傷，鄭男無酒駕行為，但得賠償被害人車損，樂極生悲。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則車禍影片，地點在高雄市鳳山區自由路，只見一輛轎車偏移後，先擦撞路邊轎車，隨後又往前追撞停在人行道的一排機車，再追撞另輛轎車，車禍當下嚇壞路過人車。

鳳山警分局指出，該起車禍發生在5日上午8時許，忠孝派出所員警獲報趕抵現場處理，發現鄭姓男子（26歲）駕駛轎車沿自由路東向西行經240號時，疑精神不濟，先擦撞路邊一輛小客車，後車身偏移又波及4輛機車，再失控追撞路邊另一輛小客車，共造成6輛汽、機車毀損，所幸無人員受傷。

鄭男經警方酒測，無酒駕情事；鄭聲稱，和友人歡聚後，駕車欲返家，因精神不濟肇禍，事故現場由交通分隊測繪，並通知相關車主以進行後續求償。