女子上研習會LV行李箱遺落計程車 警員花15分鐘就找回

劉姓女子昨天從北部搭乘高鐵到台南參加研習會，她在台南高鐵站後轉乘計程車，下車不久後，才發現LV名牌行李箱遺忘在計程車上，她向台南市警二分局民權所報案後，警員積極過濾行經路線監視器，找到劉女所搭乘的計程車，15分鐘後順利將行李箱找回。

32歲劉姓女子向警方表示，她從台南高鐵站前搭乘計程車到中西區民生路參加研習會，下車後沒多久發現自己將一只LV行李箱遺忘在計程車後車廂內。她說，當時搭乘時並未特別注意計程車的車隊及編號，無從聯絡起，且因研習會上課在即，行李箱內有研習要用的筆電，還有重要的家當，如果遺失，欲研習的心血將付之一炬，才忙著向警方求助。

民權所警員陳俊安、施坤男昨天下午1點多接獲報案後，根據劉女提供的線索，沿著行經路線調閱周邊路口監視器，經清查過濾數支監視器，查出劉女當時所搭乘的計程車。警員立即連繫陳姓計程車司機，將劉女的行李箱送回。

劉女對於警方熱心積極協助，為她尋回LV名牌行李箱舉非常感動，並連連稱讚警察辦事有效率，既親切又熱心服務。