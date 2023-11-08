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影／高雄男逆向撞2騎士 跳車脫逃任由肇事車滑行

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名男子今天上午開車逆向行駛，撞上路邊停車後，又連撞2名機車騎士，涉嫌肇事逃逸。更離譜的是，男子在逃離車禍現場，轉彎後，竟沒停妥車便匆忙下車逃逸，任由轎車滑行至路旁。目前警方正追緝肇逃男子。

據了解，今天上午7時35分許，這名身分待查的男子，開車沿高雄市新興區南華路左轉中正三路，逆向撞上停在停車格的轎車後，沒立即停車，又撞上順向的2名機車騎士，造成機車騎士謝姓女子（49歲）和楊姓男子（56歲）人車倒地受傷。

警方據報發生車禍，到場發現是肇逃車禍，將楊、謝2名騎士送大同醫院治療，2人暫無大礙。

警方調閱監視系統畫面，追查肇事轎車去向，才發現這名男子肇事後沒停車，繼續往東逃離車禍現場，到下一個路口馬上轉至林森一路，放慢車速後，竟然沒等轎車停下，就立即開車門跳出轎車，快速拔腿逃逸，經聯絡車主，但車主沒接電話，已派員採證，並正積極追緝中。

高雄1名男子開車逆向行駛，撞上路邊停車和2名機車騎士後逃逸。記者林保光／翻攝
高雄1名男子開車逆向行駛，撞上路邊停車和2名機車騎士後逃逸。記者林保光／翻攝
高雄1名男子開車逆向行駛，撞上路邊停車和2名機車騎士後逃逸，竟沒停妥車就跳下車脫逃，任由轎車滑行。記者林保光／翻攝
高雄1名男子開車逆向行駛，撞上路邊停車和2名機車騎士後逃逸，竟沒停妥車就跳下車脫逃，任由轎車滑行。記者林保光／翻攝

車禍 機車騎士 肇逃

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