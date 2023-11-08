國1小貨車追撞油罐車 小貨車陷火海駕駛遭活活燒死

國道1號南向9.6公里處汐止路段今天凌晨發生小貨車撞油罐車車禍。45歲許姓男子駕駛小貨車行經該路段時，不明原因撞上前方1輛中油油罐車，小貨車隨即冒煙起火燃燒，許姓駕駛受困車內。消防人員到場時迅速將火勢撲滅，但許姓駕駛已被燒成一具焦屍明顯死亡。國道警方將報請檢察官相驗以釐清確切肇事原因。

據了解，被燒死的45歲許姓男子今天凌晨2時許駕駛運菜的小貨車，從瑞芳出發要到濱江市場批貨，行經國道1號南向9.6公里汐止路段時，撞上前方1輛滿載油品要到五股的中油油罐車，小貨車當場冒煙隨即起火燃燒。駕駛油罐車的52歲張姓男子為避免火勢引發爆炸，立即將車輛往前移動。

由於車禍地點緊鄰國道警察局第一大隊汐止分隊，國道警員接獲民眾報案立刻趕往，同步通知消防人員到場並封鎖管制警戒事故現場，以免引發爆炸。消防人員到場後迅速布設水線，20分鐘就將火勢撲滅，但駕駛小貨車的許姓駕駛受困車內因火勢過大來不及逃生當場被燒死。油罐車駕駛張男則未受傷，酒測值為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。