台東鹿野少婦突臨盆急送醫 警方出手縮短15分鐘車程

台東縣鹿野鄉陳姓婦人昨晚突然腹痛即將臨盆，丈夫驅車送醫，因住家距離市區醫院長達33公里，內心焦急不已，半途看見警車巡邏連忙閃大燈求援，在警方開道護送下縮短15分鐘抵達醫院生產，家人感謝警方適時伸出援手。

昨晚近9點，王姓男子開車載著23歲妻子（陳姓女子）開車前往馬偕醫院，陳女在車上陣痛頻頻，行經台9線333.5公里處時看見前方有警車，在後方猛閃大燈示警。

「警察先生，我老婆要生了，請幫幫忙！」男子下車後，急奔至警車停靠處，神情緊張向鹿野分駐所員警述說需求。警方得知車上女子即將臨盆，立即開啟警報器及警示燈，引領王男的自小客車前往馬偕醫院。

警方說，鹿野街道至馬偕醫院路程約33公里，一般耗時35分鐘，昨晚縮減至20分鐘，在開道過程中，員警向分局勤務指揮中心通報，並向醫院急診室護理師告知緊急狀況，提早讓醫院做好相關準備。