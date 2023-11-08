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損失200萬再借800萬撒錢投資 高雄女向老闆借錢投資...報警揪出2車手

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山區林姓女子誤信網路廣告加入某飆股群組後，自9月多次以轉帳或面交，將手頭200萬全給了詐團，日前詐團通知林女抽中未上市股票，需投資800萬認股，林女轉向公司老闆借錢，被老闆識破圈套，這才趕緊報案，由警方埋伏逮獲王姓、戴姓兩名男車手送辦。

岡山分局指出，林女經老闆識破騙局，才驚覺上當趕緊報案，警方利用林女與車手相約在公司面交取款時，埋伏警力當場逮獲年僅20歲出頭的王姓、戴姓兩名車手現行犯。全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦。

「林女曾獲利1萬元，因而深陷圈套。」警方指出，網路上標榜快速獲利的投資廣告，多有陷阱，林女一開始就因詐團釋出甜頭，就此深信詐團話術中，警方呼籲，民眾投資股市應循正常管道開戶，千萬不要誤信網路上的假投資廣告，或將現金交給來路不明的投資專員，以防上當受騙。

警方利用車手犯嫌在林女公司面交時，順利埋伏逮人。記者古和純／翻攝
警方利用車手犯嫌在林女公司面交時，順利埋伏逮人。記者古和純／翻攝
警方從車手身上起出偽照證件、印章、手機等證物。記者古和純／翻攝
警方從車手身上起出偽照證件、印章、手機等證物。記者古和純／翻攝
警方利用車手犯嫌在林女公司面交時，順利埋伏逮人。記者古和純／翻攝
警方利用車手犯嫌在林女公司面交時，順利埋伏逮人。記者古和純／翻攝

車手 老闆 詐騙集團

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