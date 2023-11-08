影／桃園清晨鐵皮住宅大火 尋獲屋主焦屍

桃園市龍潭區一棟鐵皮屋住宅清晨大火，全面燒毀造成屋主燒成焦屍。記者曾增勳／翻攝

桃園市龍潭區小北坑街一棟鐵皮屋結構住宅今天清晨突然大火，屋內堆放家具易燃物燃燒大火猛烈，火舌竄出、夾雜濃煙全面燃燒，不時發出響燃燒聲響，消防局119據報出動消防人車灌救，約半小時控制火勢，該鐵皮住宅付之一炬，消防員在屋內發現63歲林姓屋主燒成焦屍，消防局清晨4時前撲滅火勢，警方和消防局今天調查起火原因和林男死因。

桃園市龍潭區小北坑街500號附近的一棟30餘坪的長型鐵皮屋搭建住宅，今天清晨2時18分許，屋內突然起火， 屋內放置的家具裝潢等易燃物，在火竄出夾雜煙下，一發不可收拾，隨即該棟鐵皮住宅全面燃燒一片火海，整棟鐵皮住宅付之一炬屋內全毀。

消防局出動消防員56人及21車輛，火速在2時36分趕到火場灌救，全面拉水線噴水撲滅火勢，大約半小時控制火勢，消防員打破鐵門進人屋內尋獲一具焦屍，查出是林姓屋主已經燒成焦黑死亡，消防員灌救至3時52分撲滅火勢和進入殘火處理。

警方、消防局表示，林姓屋主平時夫妻居住，並在周遭土地養雞種菜，也會把蔬菜送至市場販賣，生活單純，林姓屋主妻子準備將蔬菜到市場販賣，未住在家裡逃過一劫，警方和消防火調人員今天將至火場鑑定真正起火原因和調查林姓屋主死因。