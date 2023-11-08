搭高鐵南下犯案取100萬詐款 新北車手遭埋伏警逮正著

高雄楠梓區劉姓女子因誤信點選網路廣告，加入詐團設計的股票分析群組，之後，透過網銀，劉女共匯款8次入詐團帳戶，損失71萬元，當詐團第9次向劉女要求交付100萬元才得以出金時，劉女終於鼓起勇氣報案，警方前晚配合詐團面交時，順利逮獲搭高鐵南下犯案的21歲江姓男車手，並建請檢方予以聲押。

「坐高鐵來犯案！」楠梓分局指出，江男家住新北，這趟南下高雄犯案，專程搭乘來回要價近3000元的高鐵；江男供稱，透過網路找到這分工作，而取款金額2％是他的任務報酬，也就是2萬元。這種輕鬆賺錢方式，讓員警詢後直搖頭大嘆「歹路真的毋通行！」

楠梓分局提醒，近來詐騙集團猖獗，民眾應慎選投資管道，尤其標榜「穩賺不賠」、「高獲利」等語皆是高風險投資，甚至會慘賠鉅額借款與貸款。

此外，對於來路不明的工作機會，交付自身提款卡、存簿甚或替詐騙集團打工，會害自己淪為詐騙集團的共犯，牢獄纏身得不償失。