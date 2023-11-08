女騎士暗夜不慎跌落溝渠斷指 救護員緊急清創送醫

台南市新營區7日晚間發生車禍；一名婦人騎機車疑視線不佳人車跌落路旁溝渠，造成左手無名指斷指，救護人員先尋獲斷指初步清創，經熱心路人協助至500公尺外由超商提供冰塊冰敷後緊急送醫，由醫師進行微創再植手術中。

台南市消防局晚間6點38分獲報，新營區護鎮里後鎮橋旁田間有機車自撞事故，緊急調派新營消防分隊15、91車，人員共5人，6點49分趕至。

消防隊員發現女騎士跌落路旁溝渠，神色痛苦，因車禍瞬間強大衝擊力，致左手無名指尾節斷裂分離，手指不斷滲血。

消防人員先予以包紮止血並尋獲斷指，以生理食鹽水沖洗，再以無菌敷料包裹好，放入乾淨袋子收妥。

消防隊員另請現場熱心民眾騎乘機車載消防人員帶著傷者斷指收容袋至約500公尺外的超商，店員提供冰塊以冰敷分離保存斷指，之後連同傷者晚上7點許急抵柳營奇美醫院救治。

消防局表示，依緊急救護程序，斷指需用生理食鹽水沖洗乾淨，以無菌敷料包裹好，外包清潔的塑料袋，在袋外放冰塊，不可把斷指浸入酒精、消毒藥水、鹽水中，會造成細胞膨脹或脫水或直接損傷血管內皮細胞和其他組織，應盡快就醫，缺血時間越短，則再植存活率越高，爭取在6至8小時內進行微創再植手術。 台南新營昨晚發生女騎士不慎跌落溝渠斷指，經消防救護員緊急清創急送醫。

記者謝進盛／翻攝 台南新營昨晚發生女騎士不慎跌落溝渠斷指，經消防救護員緊急清創急送醫。

記者謝進盛／翻攝 台南新營昨晚發生女騎士不慎跌落溝渠斷指，經消防救護員緊急清創急送醫。

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