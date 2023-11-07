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新莊水泥車擦撞機車！2女大生摔倒 1傷緊急送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

二名輔仁大學女學生今晚共乘機車，經過新北市新莊區建福路與中正路交叉路口，不慎與水泥車發生擦撞，二女大生摔車倒地，1人受傷送醫，所幸沒有大礙，雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，輔仁大學學生周女（22歲）與林女（22歲），今天晚上7時許騎機車雙載，經過新北市新莊區建福路與中正路交叉路口，不慎與水泥車發生擦撞。周、林兩女人車摔倒，林女手臂擦傷送醫，警方到場，確定雙方沒有酒駕，肇事原因待釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，若車禍現場有倒地不起患者，應先確保安全，請附近人員一同指揮交通，並且儘早報警。另外，若非情況危機（如口鼻朝下造成呼吸道受壓迫，或現場環境太過危險等），應避免移動患者造成患者二次傷害，等待救護車到場處理。

今天晚上新北市新莊區建福路與中正路交叉路口，一輛機車與水泥車發生擦撞，1人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天晚上新北市新莊區建福路與中正路交叉路口，一輛機車與水泥車發生擦撞，1人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天晚上新北市新莊區建福路與中正路交叉路口，一輛機車與水泥車發生擦撞，1人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天晚上新北市新莊區建福路與中正路交叉路口，一輛機車與水泥車發生擦撞，1人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

患者 車禍 輔仁大學

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