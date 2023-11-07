馬祖東莒傳出漁民生財工具遭竊 疑犯鎖定是越界陸船

平靜的東莒大埔港澳口昨日傳出漁船失竊案，船上漁民的生財工具一夜之間全被偷，引起各界高度關切，連江縣長王忠銘聞訊表示震驚，今天抵達東莒，立即趕往慰問遭竊漁民，並前往案發地點實地查看察看，傾聽漁民心聲，要求海岸巡相關單位全力查辦。

東莒6日清晨驚傳一起漁船生財器具遭竊案，消息一出震驚了全島居民，大家人人自危，據悉，澳口現場無監視系統，但船主清晨4時許在澳口有看到不明的越界漁船出沒，因此高度懷疑這起竊案是非法越界漁船所為。漁民說當時已立即通報在地海岸巡，但天色昏暗無法清楚目視，待天亮時發現船上所有器具，包括最貴重的舷外機已經不翼而飛。

遭竊漁民無奈表示，包括船舷外機、電瓶、油箱、放在船上的6張網都被偷了，還有昨天已經下在外面的網都被偷了，總共10幾張，實在不知道該怎麼辦。

王忠銘今天前往東莒現地關切，與失竊漁民碰面後隨即趕往案發現場，王忠銘表示，這次的竊盜事件就像是在自家門前發生一樣，相當惡劣。王忠銘強調，這樣的事件絕對不能容忍，他向受害漁民保證，將全力支持調查工作，並積極協助受害者恢復正常生計，同時呼籲海岸巡相關單位加強嚴密監控島嶼周邊海域，以確保類似事件不再發生。

金馬澎第十一巡防區表示，接獲漁民的報案後，立即派遣西莒CP-1019 艇緊急出動，並派遣岸際巡邏人員前往案發地點進行巡查，同時通報了東莒派出所依法展開調查。此案失竊地點為東莒大浦澳岸際水域，第十一巡防區將加強案發地點岸、海巡邏密度，全力防制類似案件再次發生。