這兩處易肇事路口科技執法上路 偵測20輛車不讓行人舉發7件

基隆市長謝國樑上任後推動行人友善政策，除靠警力執法，設在愛三路兩處路口的「科技執法」11月1日啟用。市警局今天公布前5天共偵測到20輛汽機車可能違規，經員警審視畫面，製單舉發7件違規。

市警局交通隊表示，交通部道安資訊網統計資料顯示，愛三路在仁一路、仁二路口去年共發生48件交通事故，造成69人受傷，分列易肇事路口第1名和第6名，因此決定建置「車輛不停讓行人」科技執法設備，希望能發揮嚇阻作用，減少交通違規，降低事故發生。

交通隊指出，「車輛不停讓行人」科技執法設備11月1日啟用，統計到11月5日偵測到20台違規車輛，經警方從嚴審查，認為有7件符合舉發要件，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，舉發汽車駕駛人駕車行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

市警局表示，今年1月20日起執行「行人友善」專案，2、3月每月取締件數都超過1200件，接著逐月降低，到了10月僅取締204件，顯示多數駕駛人行經路口，已能遵守停讓規定。

基隆市今年1月20日到10月31日，路口發生行人交通事故共130件，比去年同期175件減少45件，下降幅度達25.7%，成效良好。愛三路建置科技執法設備後，希望運用AI科技智慧全天候偵測違規行為，減少違規事件發生，也能減少執法爭議及警力負擔。

警方說，今周刊舉辦「2023永續城市SDGS大調查」，電話民調顯示基隆市在「縣市政府維護行人安全的表現」，獲得非六都城市第1名成績，顯示行人友善政策普獲市民的支持。警方未來會持續調查分析，在多事故路口建置科技執法設備，防制行人交通事故發生，並呼籲駕駛人行經路口務必減速，停讓行人優先通行。