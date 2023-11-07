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桃園6旬翁半夜巡田水跌落溪床 警冒低溫下水裹外套救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一名62歲楊姓老翁，今凌晨獨自外出到田裡巡田水，卻因天色昏暗不小心跌落一旁約3公尺深的溪床，警方獲報後到場搜尋，發現老翁站在溪中呼救，體力不支聲音微弱，員警見狀立即下水救援，並脫下外套讓老翁保暖，隨後通知消防人員前來將老翁救起，所幸老翁經治療後暫無大礙。

大園警分局表示，今凌晨2點多接獲楊姓老翁報案，稱其在新林路一帶跌落溪床無法自行上岸，身體已經快撐不住，請警方到場救援。但因老翁未提供確切地點，員警只能依據老翁提供的路旁景觀來回搜尋，總算在一處水閥門下發現老翁的身影。

由於溪床距離岸上約有3公尺深，無法徒手直接將老翁拉上岸，員警便先拋擲救生圈讓老翁抓住，但老翁泡在水裡已有一段時間，全身濕透身體不停發抖，雙腿已無力支撐，員警見狀立即卸下裝備下水攙扶，並脫下外套給老翁保暖，同時不斷與他對話確保老翁意識，等待消防人員前來救援。

消防人員趕抵現場後，利用長梯順利將老翁救起，老翁雖有失溫情形，所幸經送醫後暫無大礙，家屬獲報趕到醫院了解狀況，對於警方的熱心救援，表示萬分感謝。

桃園觀音一名62歲楊姓老翁，今凌晨獨自外出到田裡巡田水，卻因天色昏暗不小心跌落一旁約3公尺深的溪床。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名62歲楊姓老翁，今凌晨獨自外出到田裡巡田水，卻因天色昏暗不小心跌落一旁約3公尺深的溪床。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名62歲楊姓老翁今凌晨跌落溪床，消防人員趕抵現場後，利用長梯順利將老翁救起。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名62歲楊姓老翁今凌晨跌落溪床，消防人員趕抵現場後，利用長梯順利將老翁救起。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名62歲楊姓老翁今凌晨跌落溪床，警方獲報到場拋擲救生圈讓老翁抓住，並脫下外套給老翁保暖。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名62歲楊姓老翁今凌晨跌落溪床，警方獲報到場拋擲救生圈讓老翁抓住，並脫下外套給老翁保暖。記者周嘉茹／翻攝

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