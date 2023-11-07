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花蓮7旬翁開車自撞分隔島翻車四腳朝天 3人命大僅輕傷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮71歲吳姓駕駛今天早上駕駛汽車載著2名乘客，行經台9線鳳林路段時，不明原因自撞中央分隔島，整輛車翻覆。好在車上3人僅身上多處擦挫傷，經送醫確認無生命危險，詳細事故原因仍待警方釐清。

鳳林警分局在今天上午8時16分許，接獲民眾報案，在鳳林鎮台9線227.2公里北上車道有交通事故，警消趕抵現場發現一輛銀色汽車翻覆，還好車流量不大，沒有發生追撞事故，車上有3人等待救援，經救護人員給予緊急包紮止血評估後，均送往鳳林榮民醫院治療。

警方表示，吳姓開著汽車附載2名乘客，在台9線內側車道南往北行駛，途中不慎自撞中央分隔島，導致車輛翻覆，駕駛頭部有撕裂傷及手腳多處擦挫傷，2名乘客則是全身多處輕微擦挫傷，送醫治療已無大礙。

經警方調查，吳姓駕駛有適當駕照，沒有酒駕，警方將調閱附近監視器，調查事故原因，釐清肇事責任。

花蓮71歲吳姓駕駛汽車載著2名乘客，行經台9線鳳林路段時，不明原因自撞中央分隔島。圖／警方提供
花蓮71歲吳姓駕駛汽車載著2名乘客，行經台9線鳳林路段時，不明原因自撞中央分隔島。圖／警方提供
花蓮71歲吳姓駕駛今天駕駛汽車載著2名乘客，行經台9線鳳林路段時，不明原因自撞中央分隔島，整輛車翻覆。圖／警方提供
花蓮71歲吳姓駕駛今天駕駛汽車載著2名乘客，行經台9線鳳林路段時，不明原因自撞中央分隔島，整輛車翻覆。圖／警方提供

自撞 車道

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