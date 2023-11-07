台南東區體育館打籃球爆肢體衝突 還有人帶西瓜刀遭警法辦

網友爆料台南市東區某體育館，昨晚近11點發生兩派人馬打籃球時發生肢體衝突變成打架，有男子被毆鼻血直流，還有人心有不甘，作勢要從袋子取出西瓜刀要動粗，最後被同伴攔阻才作罷。轄區台南市警一分局今天說，警方接獲報案到場後，動用優力警力到場處理，查獲32歲林姓男子攜帶西瓜刀，依違反社會秩序維護法究辦。

台南網友在社會事新聞影音網臉書群組爆料，台南市東區某體育館，昨天有兩隊男子在室內打籃球時，發生衝突變成打群架，甚至從籃球場打到一旁排球場，還有人心有不甘，不斷罵「三字經」，作勢要從袋子取出疑似西瓜刀要動粗，最後被多名同隊男子攔阻才作罷。

市警一分局說，昨晚10點51分許接獲報案，轄內體育館內有多人聚集且有持刀情事，經線上警力立即到場查處，經調查雙方相約於3樓室內籃球場打球球友，其中32歲林姓及33歲謝姓男子因打球衍生肢體衝突導致徒手互毆，其餘球友則係試圖分開兩人勸架，非網傳多人亂鬥，全案在優勢警力到場後，已無衝突情形，雙方目前尚未提出傷害告訴。

有關林姓男子於雙方衝突期間持有西瓜刀一案，警方已依違反社會秩序維護法第63條予以究辦。警方呼籲民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110電話通報警方到場處理，本分局亦將持續加強防制各類不法犯罪，依法嚴辦到底。