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嘉市工地電梯夾死工人！死者胸廓變形 嘉檢周五解剖釐清死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市某工地昨天中午驚傳電梯夾死工人意外，今檢警相驗後擇本周五解剖。圖／讀者提供
嘉義市某工地昨天中午驚傳電梯夾死工人意外，今檢警相驗後擇本周五解剖。圖／讀者提供

昨天中午嘉義市有處興建中工地驚傳電梯夾死監視器工人意外，今天檢警相驗，死者楊姓工人胸部撕裂傷、胸廓變形，將於本周五解部以確認致死原因。

嘉義市消防局昨天中午12點58分接獲報案在市區友忠路一處工地傳電梯夾人意外，且有3人受困電梯，消防局出動特搜人員到場救援，發現電梯卡在地下1樓到1樓中間，有名工人卡在電梯井與車廂壁體間，已無生命跡象，直到2點半，才協助將工人遺體移出、3名民眾脫困。

警方調查，年約53歲楊姓工人與另名呂姓同事於B1維修電梯監視器，這時B2有2名工人欲搭電梯上樓，2人在B2走進電梯時看到呂男在電梯內維修，並按往8樓，不久聽到聲響，才聽到呂男表示疑似楊男被夾在B1電梯內，3人也因此受困1樓與B1電梯間，後續消防員到場時，楊男因遭夾於電梯已明顯死亡，將死者拉出後再協助3人脫困。

今天檢警相驗，死者胸部有鈍性外傷，右胸撕裂傷，左胸外側胸廓變形，預定本周五解剖，釐清真正死亡原因。

電梯 工人 監視器

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