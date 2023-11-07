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影／公車晃動老翁辱罵駕駛 舉布條公開道歉民讚有勇氣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

李姓老翁今年6月在基隆搭乘R86路線公車時，在找座位時不滿行車晃動，涉嫌辱罵司機，今天上午他持「公開道歉」布條到二信公車循環站前表達歉意，引發民眾側目，李姓老翁說，「不能人身攻擊，我做錯了，就是要道歉」，不少民眾讚有勇氣。

李姓老翁上午拿著布條站在基隆市公車循環站前，手舉布條，引起不少民眾好奇，仔細一看是在道歉，不少人在臉書社群大讚他有勇氣，做錯了就認錯是很好的行為；但也有人說是洗門風嗎，這樣公開不太好，建議直接去公車站道歉。

布條上方用紅字標明「公開道歉」，寫著本人於6月24搭乘R86路線公車，向駕駛司機辱罵五字經及三字經等字眼，本人因一時衝動，做了錯誤的示，在此向公車司機道歉，公開道歉之舉為本人之意，絕無強邀，另呼籲大家請善待每一位為你服務的人。

李姓老翁說，「不能人身攻擊，這樣子是不對的，好的提倡，不好的就改進，我們是有文明、有文化的公民。」

市府公處處表示，經查6月24日當天，童姓駕駛員行駛R86班次，民眾於中午12點康樂新村站往幸福華城方向上車，期間駕駛員左切離站後需換檔行駛而略有頓挫，老翁因仍在找尋座位稍有晃動，於是上前向駕駛員辱罵不雅字眼。

公車處說，駕駛員擔心後續被攻擊，因而先行在靠邊報警處理並與車上民眾解釋，待警方到場錄案後，載乘客依路線行駛完畢，於下班時前往警方做後續筆錄。

據指出，雙方在基隆地檢署偵辦時同意和解，民眾在二信循環站公開道歉，並另再包紅包給駕駛員慰問。

公車晃動老翁辱罵駕駛，舉布條公開道歉民讚有勇氣。圖／讀者提供
公車晃動老翁辱罵駕駛，舉布條公開道歉民讚有勇氣。圖／讀者提供
公車晃動老翁辱罵駕駛，舉布條公開道歉民讚有勇氣。圖／讀者提供
公車晃動老翁辱罵駕駛，舉布條公開道歉民讚有勇氣。圖／讀者提供

基隆

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