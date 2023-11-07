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國1岡山段3車連環撞 消防公務車煞停不及再補一撞
國道一號349.4公里岡山路段今天上午10時許，3輛轎車疑未保持安全距離，於南向內線超車道發生追撞事故，但沒想到後續一輛消防公務車不察前方事故，竟又衝撞上來，造成4車連環撞意外，現場因車流量大，不久即發生回堵現象將近5公里，現場3人受傷送醫，應無大礙。
警方指出，51歲林姓男子開車行經國一349.4K內線車道時，疑因未保持行車安全距離，先追撞前方小貨車，致使往前推撞前方轎車。但前方事故才剛發生，萬萬沒想到，42歲洪姓男子駕駛的消防局公務車，竟未察前方車況煞停不及，直接再往前追撞林男轎車。
肇事駕駛林男及他車上2乘客，因受到兩度碰撞，雖無明顯外傷，但因身體不適，後續被送往岡山秀傳醫院診治，而這起事故雖一度造成交通回堵近6公里，但現場事故車輛於11時03分排除後，全線逐漸恢復通車。
警方說明，除林男送醫尚未酒測外，其餘事故車駕駛酒測值皆為0，全案由岡山分隊依規定處理。
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