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基隆港工安意外！男在高空為橋式機除鏽 從10樓高度墜海死亡
在機械公司工作的楊姓男子，到基隆港乘坐吊車在約10樓高度，進行橋式機除鏽作業時，墜落基隆港水面，送醫不治。港警報請檢察官今天相驗釐清死因，並調查相關人刑責。
45歲楊姓男子昨天近午在基隆港西18號碼頭工作，乘坐吊車上升到橋式機高度，進行高空除鏽作業時，從高處墜落水面，發生意外原因待查。
楊男落水後，由現場其他人員救上岸，並已昏迷。基隆港務消防隊接獲報案，派遣救護車將楊男送往衛生福利部基隆醫院急救，傷重不治。
基隆港務警察總隊到場採證，製作目擊者及相關人員筆錄，釐清案發過程，另通報勞動部職業安全衛生署調查是否有違反勞動安全相關情事。警方今天上午報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清落海及死亡原因。
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